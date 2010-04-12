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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 470471472473>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 160
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:12

  ihorkyiv написав:
  ЛАД написав:
  ihorkyiv написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема?
Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?

Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.

2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
И это "без врахування зарплати дружини".
Если не ошибаюсь ( :) ), это практически втрое выше средней зарплаты.
Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.

Насправді чистий дохід складає 28500 грн, але 500 грн я майже щомісяця даю рідній тітоньці на фрукти, бо вона має пенсію трохи вищу за 1900 грн. Окремі колеги мене лякають гіперболізованою оцінкою мого доходу. Куди я потрапив ?? Це фінансовий форум, де спілкуються лендлорди, фінспекулі, бізнесмени чи злидні-безхатченки з нерухомістю у вигляді коробки з-під холодильника "Норд" біля смітника "Ашану" ?? Що таке 28500 грн ???!!! Захмарна сума ?? Не смішіть.[/quote]
Мені важко уявити як на такі гроші можна в Києві прожити... Ну, якщо звісно жити.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:16

  Долярчик написав:.... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...

- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика :D
- на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.!
- і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю)
- що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)

- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі! :)
... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р.
.... якось так :D - то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю? :D

Без будь-якої іронії моє щире співчуття вам... Треба було кудись в органи йти працювати чи на митницю...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:37

  adre25 написав:По поводу ОТ напишу свои наблюдения. Где-то с год назад на перегоне Буча-Немешаево стали курсировать так назывемые эл. поезда челнокового типа. Т.е. отреминтировали и пустили новые электрички в них ходил отдельно контролер (проверял продавал билеты) и еще за ним потом шли 2 представителя правопорядка. Потом где-то через 8-9 мес. все "вошло в круги своя" начали пускать какие угодно электрички уже отдельных контролеров нет, естественно и представителей правопорядка тоже...Кстати стоимость проезда такая-же и действуют все льготы.

Їхав так званою електричкою з Сан-Ремо до Ніцци, так у Франції зайшли пару контролерів з десятком охоронців зі зброєю і давай всіх шерстити, на моє здивування процентів тридцять їхало без квитків, і всім їм виписували солідні штрафи, деякі сперечались, в деяких сплив час квитка і виправдувались, що не помітили, в деяких був не прокомпостований, в деяких просто не було... І це ще не враховуючи, що на першій станції після італійського кордону заходила імміграційна служба і виловлювала нелегалів! В результаті в Ніцці були з півгодинним запізненням!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:40

  budivelnik написав:
  Vitl написав:
  tea написав:У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит.
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.

Ту квартиру і продати важко і поміняти.
Всі мінуси,які тільки можна,зібрані в тій квартирі.
Не центральний район,останній поверх,будинок побудований до революції,лічильника тепла на будинку немає і найближчим часом не буде.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:55

  tea написав:Ту квартиру і продати важко і поміняти.
Всі мінуси,які тільки можна,зібрані в тій квартирі.
Не центральний район,останній поверх,будинок побудований до революції,лічильника тепла на будинку немає і найближчим часом не буде.
Тобто
Ви вибрали найгірщий варіант з усіх можливих , ймовірність якого нижче 1%- і на цьому прикладі оцінююте тих 99% які залишились ?
Ви батенька маніпулятор ще той....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:05

Господа, какие мысли на неделю. Жду пробития цифры 27 к концу недели.
А по другому никак, с рейтингом надо что-то делать :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:09

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:Жду пробития цифры 27 к концу недели.

Врядли. Скорее всего в двадцатых числах.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:11

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:.... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...

- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика :D
- на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.!
- і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю)
- що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)

- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі! :)
... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р.
.... якось так :D - то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю? :D

Без будь-якої іронії моє щире співчуття вам... Треба було кудись в органи йти працювати чи на митницю...

... або балотуватись на гаранта... - тільки, от біда! - не так легко пересічному.... - треба для початку 2 лями мати :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:13

  budivelnik написав:
  tea написав:Ту квартиру і продати важко і поміняти.
Всі мінуси,які тільки можна,зібрані в тій квартирі.
Не центральний район,останній поверх,будинок побудований до революції,лічильника тепла на будинку немає і найближчим часом не буде.
Тобто
Ви вибрали найгірщий варіант з усіх можливих

Так співпало,що знаю сім"ю.
Сподіваюсь,що таких варіантів в Україні дуже мало.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:18

  ЧИА написав:
  сірий написав:Жду пробития цифры 27 к концу недели.

Врядли. Скорее всего в двадцатых числах.

Неее, так мы выборы не выиграем. Мышебратья победят. Линия партии такова" У НАС ПОКРАШЧЭННЯ- вот -вот только начались "-вот этой логике надо следовать и укреплять. А то кто ж поверит цифре 24 перед самым голосованием.?БАБУШКИ нынче умные пошли ;-)
сірий
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