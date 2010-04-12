Долярчик написав:

.... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика- на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.!- і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю)- що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі!... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р..... якось так- то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю?