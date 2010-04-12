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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 470471472473

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 161
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
50%
81
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:25

И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:32

  сірий написав:И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.

Да они их разбивают, как снег сошел.
А на юге он сошел давно.
Лежал всего неделю.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:31

  сірий написав:И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.

уже.
с августа.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте

оффтоп.
тоолько что узнал что умер Децил
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:21

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:умер Децил


r.i.p
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:24

  prodigy написав:
  dima_beleb написав:умер Децил


r.i.p

А какое отношение это имеет к Украине ?
PS. Децл
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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