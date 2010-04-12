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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:25
И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
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сірий
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:32
сірий написав:
И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
Да они их разбивают, как снег сошел.
А на юге он сошел давно.
Лежал всего неделю.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:31
сірий написав:
И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
уже.
с августа.
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juristkostya
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:52
оффтоп.
тоолько что узнал что умер Децил
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dima_beleb
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Додано: Нед 03 лют, 2019 18:21
dima_beleb написав:
умер Децил
r.i.p
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Нед 03 лют, 2019 18:24
prodigy написав: dima_beleb написав:
умер Децил
r.i.p
А какое отношение это имеет к Украине ?
PS. Децл
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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