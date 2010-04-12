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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:25
И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
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сірий
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:32
сірий написав:
И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
Да они их разбивают, как снег сошел.
А на юге он сошел давно.
Лежал всего неделю.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:31
сірий написав:
И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
уже.
с августа.
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juristkostya
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Додано: Нед 03 лют, 2019 18:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
Об этом президент США заявил в программе "Face the Nation" на CBS в воскресенье, сообщает The Hill.
Вот так рушится картель ОПЕК
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Додано: Нед 03 лют, 2019 18:53
vovan_prm написав: сірий написав:
И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
Да они их разбивают, как снег сошел.
А на юге он сошел давно.
Лежал всего неделю.
Вован, ты обещал рассказать что там твориться у тебя в городе плохого. Может ты рассказывал, я не видел, скинь пруф
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Додано: Нед 03 лют, 2019 18:58
budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 19:19
сірий написав: ЧИА написав: сірий написав:
Жду пробития цифры 27 к концу недели.
Врядли. Скорее всего в двадцатых числах.
Неее, так мы выборы не выиграем. Мышебратья победят. Линия партии такова" У НАС ПОКРАШЧЭННЯ- вот -вот только начались "-вот этой логике надо следовать и укреплять. А то кто ж поверит цифре 24 перед самым голосованием.?БАБУШКИ нынче умные пошли
Я тоже думаю, что не ранее 20-х. Сильно быстро НБУ не даст, и будут отскоки на МБ.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Нед 03 лют, 2019 19:29
Vitl написав:budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
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Vint
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Додано: Нед 03 лют, 2019 19:38
Vint написав: Vitl написав:budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
Раньше коммуналка была дешевле, а их недвигу даже в таком виде разметали в ипотеку как горячие пирожки. Не доходит?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 19:59
Vint написав: Vitl написав:budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
Крім того в них повинні бути діти/внуки . яких вони ж виховали ( як не як а такі квадратури алканавти на підприємстві не отримували-явно інженери або чиновники)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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