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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 471472473474>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 161
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
50%
81
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:25

И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:32

  сірий написав:И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.

Да они их разбивают, как снег сошел.
А на юге он сошел давно.
Лежал всего неделю.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:31

  сірий написав:И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.

уже.
с августа.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:50

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.

Об этом президент США заявил в программе "Face the Nation" на CBS в воскресенье, сообщает The Hill.


Вот так рушится картель ОПЕК
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:53

  vovan_prm написав:
  сірий написав:И кстати, Зерновозы уже полным ходом дороги разбивают.

Да они их разбивают, как снег сошел.
А на юге он сошел давно.
Лежал всего неделю.


Вован, ты обещал рассказать что там твориться у тебя в городе плохого. Может ты рассказывал, я не видел, скинь пруф
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:58

budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.

Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:19

  сірий написав:
  ЧИА написав:
  сірий написав:Жду пробития цифры 27 к концу недели.

Врядли. Скорее всего в двадцатых числах.

Неее, так мы выборы не выиграем. Мышебратья победят. Линия партии такова" У НАС ПОКРАШЧЭННЯ- вот -вот только начались "-вот этой логике надо следовать и укреплять. А то кто ж поверит цифре 24 перед самым голосованием.?БАБУШКИ нынче умные пошли ;-)

Я тоже думаю, что не ранее 20-х. Сильно быстро НБУ не даст, и будут отскоки на МБ.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:29

  Vitl написав:budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.

Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут :(

У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:38

  Vint написав:
  Vitl написав:budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.

Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут :(

У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

Раньше коммуналка была дешевле, а их недвигу даже в таком виде разметали в ипотеку как горячие пирожки. Не доходит?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:59

  Vint написав:
  Vitl написав:budivelnik
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
Да проблема в том, что меньшая стоит дороже.Это не тот жилой фонд, где метры умножаются на цену.Здесь цена сколько дадут :(
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
Крім того в них повинні бути діти/внуки . яких вони ж виховали ( як не як а такі квадратури алканавти на підприємстві не отримували-явно інженери або чиновники)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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