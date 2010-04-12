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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:08
Vint написав:
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
Это была другая жизнь, в которой эта проблема не была видна. Нельзя их в этом обвинять. Когда меняется уклад жизни, а он сейчас меняется кардинально, всегда есть жертвы.
Да и проблема то, судя по всему, не в них, а в том, что монополист не установил счетчик и берет сколько хочет. Старые дома обычно теплые, со счетчиком так много не было бы. Я никогда не пытался вникать в вопросы коммуналки, но надо бы покопаться в нормативке по поводу счетчиков. Может быть проблема не столь фатальна, как кажется.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:16
Блин, всё же похоже здесь стало слишком много людей, оторванных от реальной жизни. (Не буду писать более резкие характеристики.
)
Один не понимает, что раньше у описанных Чаем стариков таких проблем не было. Другой не понимает, что, возможно, детей у них нет (не было, умерли ...), а если и есть, то могут мало зарабатывать и при этом у них, наверное, есть и свои дети, кот. надо кормить. А у нас далеко не все (
) зарабатывают 1-2-3 тысяч. долл., а в таких городах как Ахтырка и 5000 грн. может быть за счастье.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:19
Легче всего обвинять других в "московских сребрениках".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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