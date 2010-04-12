Додано: Нед 03 лют, 2019 20:08

Vint написав: У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно. У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

Это была другая жизнь, в которой эта проблема не была видна. Нельзя их в этом обвинять. Когда меняется уклад жизни, а он сейчас меняется кардинально, всегда есть жертвы.Да и проблема то, судя по всему, не в них, а в том, что монополист не установил счетчик и берет сколько хочет. Старые дома обычно теплые, со счетчиком так много не было бы. Я никогда не пытался вникать в вопросы коммуналки, но надо бы покопаться в нормативке по поводу счетчиков. Может быть проблема не столь фатальна, как кажется.