RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 471472473474

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 161
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
50%
81
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Vint написав:У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

Это была другая жизнь, в которой эта проблема не была видна. Нельзя их в этом обвинять. Когда меняется уклад жизни, а он сейчас меняется кардинально, всегда есть жертвы.
Да и проблема то, судя по всему, не в них, а в том, что монополист не установил счетчик и берет сколько хочет. Старые дома обычно теплые, со счетчиком так много не было бы. Я никогда не пытался вникать в вопросы коммуналки, но надо бы покопаться в нормативке по поводу счетчиков. Может быть проблема не столь фатальна, как кажется.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 02.09.15
Подякував: 951 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:16

Блин, всё же похоже здесь стало слишком много людей, оторванных от реальной жизни. (Не буду писать более резкие характеристики. :evil:)
Один не понимает, что раньше у описанных Чаем стариков таких проблем не было. Другой не понимает, что, возможно, детей у них нет (не было, умерли ...), а если и есть, то могут мало зарабатывать и при этом у них, наверное, есть и свои дети, кот. надо кормить. А у нас далеко не все ( :mrgreen: ) зарабатывают 1-2-3 тысяч. долл., а в таких городах как Ахтырка и 5000 грн. может быть за счастье.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11401
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3535 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:19

Легче всего обвинять других в "московских сребрениках".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11401
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3535 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
2
2
4
  #<1 ... 471472473474
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], imlex, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14256 1653884
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 21:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1401232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268457
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.