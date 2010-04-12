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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 473474475476>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:39

  dima_beleb написав:
  Vint написав:У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:44

  vovan_prm написав:
  dima_beleb написав:
  Vint написав:У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

Или не было б.... Кто его знает

у всех людей были деньги на книжках минимум по 3 000 руб. + у их родителей тоже были накопления.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:48

  pesikot написав:
  dima_beleb написав:
  Vint написав:У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?

даже если им сейчас по 60 лет, то то событие которое мы обговариваем произошло в 33 года. + 10 лет непойми чего.
итого для накопления капитала им осталось 15 лет активной жизни. это если не учитывать 1998, 2008 и 2014/15 годов.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:49

  vovan_prm написав:....
И что?
Вы предлагаете скинуться и поддержать?
Или есть другие идеи?

А что предлагаете Вы?
Расстрелять их, чтоб не мучились?
Для того, чтобы решить проблему, для начала её надо хотя бы признать, а не писать "почему они ничего не делают?" и "у них дети есть".
По принципу "у них дети есть" давайте и от выплаты пенсий откажемся. А что, какая экономия для бюджета!
А работающие пенсионеры вообще сволочи - зарплату получают да ещё и пенсию им платят!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:51

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:....
И что?
Вы предлагаете скинуться и поддержать?
Или есть другие идеи?

А что предлагаете Вы?
Расстрелять их, чтоб не мучились?
Для того, чтобы решить проблему, для начала её надо хотя бы признать, а не писать "почему они ничего не делают?" и "у них дети есть".
По принципу "у них дети есть" давайте и от выплаты пенсий откажемся. А что, какая экономия для бюджета!
А работающие пенсионеры вообще сволочи - зарплату получают да ещё и пенсию им платят!

ну если отказаться от пенсии, то нужно и отказаться от пенсионных налогов.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:53

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:....
И что?
Вы предлагаете скинуться и поддержать?
Или есть другие идеи?

А что предлагаете Вы?

Давайте вернемся к исходному.
Что Вы предлагаете?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:54

dima_beleb
Та-а-к.
Добро пожаловать в игнор.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:58

  dima_beleb написав:
  vovan_prm написав:
  dima_beleb написав:
Vint
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

Или не было б.... Кто его знает

у всех людей были деньги на книжках минимум по 3 000 руб. + у их родителей тоже были накопления.

При Союзе даже без накоплений на пенсию вполне можно было жить. Не шинковать, конечно, но вполне нормально. Конечно, не у колхозников - там пенсии были нищенские. Потому в деревне держали коров, свиней и пр.+ огород.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:05

  dima_beleb написав:
  dima_beleb написав:
  Vint написав:У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?

даже если им сейчас по 60 лет, то то событие которое мы обговариваем произошло в 33 года. + 10 лет непойми чего.
итого для накопления капитала им осталось 15 лет активной жизни. это если не учитывать 1998, 2008 и 2014/15 годов.[/quote]

Сыночек , Вы думаете , что тем кому за 60 потеряли дееспособность ?
Вы очень ошибаетесь !
Как работали так и работаем .
Мало того и детям помогаем и родителям .
ВСЕ НОРМАЛЬНО.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Погоджуюсь... У Відні біля будинку друзів, який в районі парку Праттер паркуюсь за 38 євро на вулиці, а в центрі Відня на великій закритій парковці на пару тисяч авто за 3,80євро. Друзі, які по Києву їздять лише на авто, там у Відні спокійно їздять на метро і трамваї!


Плюсую! ЛИБО Вам не родственник, случайно..?
Хотя Вы и правы!
120 грн полсутка за парковку - быстро на метро пересядут. :wink:

Еще прошу дать инфо - где в Киеве мона получить западную "минималку" в час - грн 250. Родычи по месту спрашивають... :oops:

Отблагодарю! :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 03 лют, 2019 21:31, всього редагувалось 2 разів.
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