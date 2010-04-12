|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:39
dima_beleb написав: Vint написав:
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х
а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2018
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:44
vovan_prm написав: dima_beleb написав: Vint написав:
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х
Или не было б.... Кто его знает
у всех людей были деньги на книжках минимум по 3 000 руб. + у их родителей тоже были накопления.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:48
pesikot написав: dima_beleb написав: Vint написав:
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х
а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?
даже если им сейчас по 60 лет, то то событие которое мы обговариваем произошло в 33 года. + 10 лет непойми чего.
итого для накопления капитала им осталось 15 лет активной жизни. это если не учитывать 1998, 2008 и 2014/15 годов.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:49
vovan_prm написав:
....
И что?
Вы предлагаете скинуться и поддержать?
Или есть другие идеи?
А что предлагаете Вы?
Расстрелять их, чтоб не мучились?
Для того, чтобы решить проблему, для начала её надо хотя бы признать, а не писать "почему они ничего не делают?" и "у них дети есть".
По принципу "у них дети есть" давайте и от выплаты пенсий откажемся. А что, какая экономия для бюджета!
А работающие пенсионеры вообще сволочи - зарплату получают да ещё и пенсию им платят!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11405
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3535 раз.
- Подякували: 3332 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:51
ЛАД написав: vovan_prm написав:
....
И что?
Вы предлагаете скинуться и поддержать?
Или есть другие идеи?
А что предлагаете Вы?
Расстрелять их, чтоб не мучились?
Для того, чтобы решить проблему, для начала её надо хотя бы признать, а не писать "почему они ничего не делают?" и "у них дети есть".
По принципу "у них дети есть" давайте и от выплаты пенсий откажемся. А что, какая экономия для бюджета!
А работающие пенсионеры вообще сволочи - зарплату получают да ещё и пенсию им платят!
ну если отказаться от пенсии, то нужно и отказаться от пенсионных налогов.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:53
ЛАД написав: vovan_prm написав:
....
И что?
Вы предлагаете скинуться и поддержать?
Или есть другие идеи?
А что предлагаете Вы?
Давайте вернемся к исходному.
Что Вы предлагаете?
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2117
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:54
dima_beleb
Та-а-к.
Добро пожаловать в игнор.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2117
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:58
dima_beleb написав: vovan_prm написав: dima_beleb написав:
Vint
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х
Или не было б.... Кто его знает
у всех людей были деньги на книжках минимум по 3 000 руб. + у их родителей тоже были накопления.
При Союзе даже без накоплений на пенсию вполне можно было жить. Не шинковать, конечно, но вполне нормально. Конечно, не у колхозников - там пенсии были нищенские. Потому в деревне держали коров, свиней и пр.+ огород.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11405
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3535 раз.
- Подякували: 3332 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:05
dima_beleb написав: dima_beleb написав: Vint написав:
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х
а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?
даже если им сейчас по 60 лет, то то событие которое мы обговариваем произошло в 33 года. + 10 лет непойми чего.
итого для накопления капитала им осталось 15 лет активной жизни. это если не учитывать 1998, 2008 и 2014/15 годов.[/quote]
Сыночек , Вы думаете , что тем кому за 60 потеряли дееспособность ?
Вы очень ошибаетесь !
Как работали так и работаем .
Мало того и детям помогаем и родителям .
ВСЕ НОРМАЛЬНО.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1744 раз.
- Подякували: 1537 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:16
Qwerty написав:
Погоджуюсь... У Відні біля будинку друзів, який в районі парку Праттер паркуюсь за 38 євро на вулиці, а в центрі Відня на великій закритій парковці на пару тисяч авто за 3,80євро. Друзі, які по Києву їздять лише на авто, там у Відні спокійно їздять на метро і трамваї!
Плюсую! ЛИБО Вам не родственник, случайно..?
Хотя Вы и правы!
120 грн полсутка за парковку - быстро на метро пересядут.
Еще прошу дать инфо - где в Киеве мона получить западную "минималку" в час - грн 250. Родычи по месту спрашивають...
Отблагодарю!
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 03 лют, 2019 21:31, всього редагувалось 2 разів.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1050
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14256
|1653931
|
|
|6535
|1401241
|
|
|159
|268463
|
|