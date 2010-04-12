vovan_prm написав:.... И что? Вы предлагаете скинуться и поддержать? Или есть другие идеи?
А что предлагаете Вы?
Давайте вернемся к исходному. Что Вы предлагаете?
Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем. Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке". Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается. А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит. Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый. А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём. Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.
Но, может, Вы предложите какое-то решение? Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится? Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
Об этом президент США заявил в программе "Face the Nation" на CBS в воскресенье, сообщает The Hill.
Вот так рушится картель ОПЕК
я уже давно на это обращаю внимание - новая точка напряжённости - для укрепления бакса, если возьмут Венесуэлу, то нефтью всех зальют... Колумбійські військові готуються до миротворчої операції в Венесуелі Бразилия тоже стягивает тяжелое вооружение на границу с Венесуэлой Президент Трамп подтверждает, что отправка военных в Венесуэлу является «вариантом», который находится на столе и что он отклонил просьбу Мадуро о встрече
edvardd написав:Колумбійські військові готуються до миротворчої операції в Венесуелі Бразилия тоже стягивает тяжелое вооружение на границу с Венесуэлой Президент Трамп подтверждает, что отправка военных в Венесуэлу является «вариантом», который находится на столе и что он отклонил просьбу Мадуро о встрече
Не будет никакой миротворческой операции в Венесуэле, уже поняли на Ливии, что эту жесть никогда нельзя закончить, так в Ливии пустыня, а не джунгли, откуда можно атаковать годами, и на Афганистане, который американцы сдают фактически талибам. Трамп бизнесмен, на непредсказуемую вещь деньги тратить не будет.
холява Что среди 60-летних, что среди 20-30-40-50-летних есть достаточно обеспеченные и благополучные люди. Но всё же их меньшинство. Дима написал о данном конкретном случае, поэтому речь шла о стариках. Кроме того у пожилых людей намного меньше возможностей для решения проблем. 30-летний, в крайнем случае, может поехать в Польшу, Чехию, ещё куда. В 50-60 грузчиком уже не очень поработаешь.
P.s. Я Вам сегодня задавал вопрос по таможне. Вы не заметили?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Привыкайте, такое тоже вполне возможно. Нынешнее Управление регулятора запросто отсекает (уже научился) любые попытки спекуляций на межбанке под неторги. Причем в обе стороны без проблем. Мужайтесь! Униз- до 27 - не предел в ближайший месяц.