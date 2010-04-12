Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21

vovan_prm написав: ЛАД написав: vovan_prm написав: ....

И что?

Вы предлагаете скинуться и поддержать?

Или есть другие идеи? ....И что?Вы предлагаете скинуться и поддержать?Или есть другие идеи?

А что предлагаете Вы?

А что предлагаете Вы?

Давайте вернемся к исходному.

Что Вы предлагаете? Давайте вернемся к исходному.Что Вы предлагаете?

Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем.Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке".Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается.А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём.Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.Но, может, Вы предложите какое-то решение?Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится?Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как?