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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 473474475476

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21

  vovan_prm написав:
  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:....
И что?
Вы предлагаете скинуться и поддержать?
Или есть другие идеи?

А что предлагаете Вы?

Давайте вернемся к исходному.
Что Вы предлагаете?

Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем. :)
Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке".
Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается.
А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.
Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.
А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём.
Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.

Но, может, Вы предложите какое-то решение?
Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится?
Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21

  zzzzzz написав:
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.

Об этом президент США заявил в программе "Face the Nation" на CBS в воскресенье, сообщает The Hill.


Вот так рушится картель ОПЕК

я уже давно на это обращаю внимание - новая точка напряжённости - для укрепления бакса, если возьмут Венесуэлу, то нефтью всех зальют...
Колумбійські військові готуються до миротворчої операції в Венесуелі
Бразилия тоже стягивает тяжелое вооружение на границу с Венесуэлой
Президент Трамп подтверждает, что отправка военных в Венесуэлу является «вариантом», который находится на столе и что он отклонил просьбу Мадуро о встрече
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:22

  vovan_prm написав:dima_beleb
Та-а-к.
Добро пожаловать в игнор.



Зря ...
Привет" VOV..."
Вы не дочитали , прежде чем послать в игнор.
Надо иметь терпение.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:28

  edvardd написав:Колумбійські військові готуються до миротворчої операції в Венесуелі
Бразилия тоже стягивает тяжелое вооружение на границу с Венесуэлой
Президент Трамп подтверждает, что отправка военных в Венесуэлу является «вариантом», который находится на столе и что он отклонил просьбу Мадуро о встрече


Не будет никакой миротворческой операции в Венесуэле, уже поняли на Ливии, что эту жесть никогда нельзя закончить, так в Ливии пустыня, а не джунгли, откуда можно атаковать годами, и на Афганистане, который американцы сдают фактически талибам. Трамп бизнесмен, на непредсказуемую вещь деньги тратить не будет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:32

холява
Что среди 60-летних, что среди 20-30-40-50-летних есть достаточно обеспеченные и благополучные люди.
Но всё же их меньшинство.
Дима написал о данном конкретном случае, поэтому речь шла о стариках.
Кроме того у пожилых людей намного меньше возможностей для решения проблем. 30-летний, в крайнем случае, может поехать в Польшу, Чехию, ещё куда. В 50-60 грузчиком уже не очень поработаешь. :)

P.s. Я Вам сегодня задавал вопрос по таможне. Вы не заметили?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:33

А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.
Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.

У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:34

freeze
:D
Вернемся к нашим баранам... :D
По ком.курсам банков.

Это ДС, мабуть, должен проводить ликбез. :oops:

Виталииан удивился, шо нал. ушел ниже межбанка...
:D
Привыкайте, такое тоже вполне возможно. :!:
Нынешнее Управление регулятора запросто отсекает (уже научился) любые попытки спекуляций на межбанке под неторги.
Причем в обе стороны без проблем.
Мужайтесь! Униз- до 27 - не предел в ближайший месяц.
дарий
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