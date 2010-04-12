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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 475476477478479>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:12

  дарий написав:
  Qwerty написав:Погоджуюсь... У Відні біля будинку друзів, який в районі парку Праттер паркуюсь за 38 євро на вулиці, а в центрі Відня на великій закритій парковці на пару тисяч авто за 3,80євро. Друзі, які по Києву їздять лише на авто, там у Відні спокійно їздять на метро і трамваї!


Плюсую! ЛИБО Вам не родственник, случайно..?
Хотя Вы и правы!
120 грн полсутка за парковку - быстро на метро пересядут. :wink:

Еще прошу дать инфо - где в Киеве мона получить западную "минималку" в час - грн 250. Родычи по месту спрашивають... :oops:

Отблагодарю! :mrgreen:

В них немає проблеми зі сплатою парковки, вони заможні люди, просто менталітет в Києві і у Відні у них інший... Хоча і люди інші та й транспорт! Ніколи у Відні не бачив багато пасажирів, навіть в час пік, та й турнікети відсутні і комфорт присутній... І,навіть, якийсь шарм є! Питання про мінімалку не зрозумів! Вірніше чому ви саме до мене звертаєтесь з таким проханням?! Я десь колись писав, що володію такою інформацією?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:14

Re: Валютный рынок в контексте

Не до Вас...
Накипело..Взагали.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:16

  ЛАД написав:холява
Что среди 60-летних, что среди 20-30-40-50-летних есть достаточно обеспеченные и благополучные люди.
Но всё же их меньшинство.
Дима написал о данном конкретном случае, поэтому речь шла о стариках.
Кроме того у пожилых людей намного меньше возможностей для решения проблем. 30-летний, в крайнем случае, может поехать в Польшу, Чехию, ещё куда. В 50-60 грузчиком уже не очень поработаешь. :)

P.s. Я Вам сегодня задавал вопрос по таможне. Вы не заметили?



Извините , не заметил .
Растаможился без особых проблем , очередь была большая из за евроблях.
Надо сказать честно , что и тарифы вопросы ЗАДАВАЛИ .
Было неприятно, но ...растаможился.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:17

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:Давайте вернемся к исходному.
Что Вы предлагаете?

Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем. :)
Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке".
Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается.
А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.
Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.
А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём.
Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.

Но, может, Вы предложите какое-то решение?
Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится?
Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как?

1.Я ничего не хочу добиться от Вас. Просто попытайтесь не отвечать на вопрос вопросом.
2.Я даже не буду пробовать ответить на философские вопросы типа: - "а что делать людям".
3. Моя позиция крайне либеральна, она была неоднократно озвучена этих страницах.
- Необходимо, наконец, прекратить регулировать цены! Рынок сам найдет точку равновесия.
4. У вас, похоже, есть альтернативное мнение.
Не стесняйтесь. Излагайте. Только потрудитесь очистить мысль от контекста. Довольно словоблудия.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:19

  Qwerty написав:
  холява написав:[quote="4570983:dima_beleb"У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?[/quote]
даже если им сейчас по 60 лет, то то событие которое мы обговариваем произошло в 33 года. + 10 лет непойми чего.
итого для накопления капитала им осталось 15 лет активной жизни. это если не учитывать 1998, 2008 и 2014/15 годов.[/quote]

Сыночек , Вы думаете , что тем кому за 60 потеряли дееспособность ?
Вы очень ошибаетесь !
Как работали так и работаем .
Мало того и детям помогаем и родителям .
ВСЕ НОРМАЛЬНО.[/quote]
Ну і в футбол бігають... Ті кому за 60! Якщо звісно не забувають по ходу гри, що в футбол грають ногами! Ну і якщо всі гравці допоможуть встати при падінні![/quote]

Ой и не говорите ...
Я последнее время только в рамке .
Молодых не перебегаешь , а" косу" по "веточкам" точно получишь...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:21

  дарий написав:Не до Вас...
Накипело..Взагали.

Родичі, які хочуть заробляти в Києві на мінімалці 50 тисяч гривень в місяць і звертаються до вас за допомогою, як я зрозумів, не киянина - якась дивна ситуація! Чи ви це видумали?! Навчились у лібо?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:21

  холява написав:Зря ...
Привет" VOV..."
Вы не дочитали , прежде чем послать в игнор.
Надо иметь терпение.

Приветствую, земляк.
Не имею такой проф. выдержки как Вы.
Я добрый. Просто людей не люблю.....
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:28

  холява написав:
  Qwerty написав:
  холява написав:[quote="4570983:dima_beleb"У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

а что, это всё вчера произошло или 30 лет назад ?

даже если им сейчас по 60 лет, то то событие которое мы обговариваем произошло в 33 года. + 10 лет непойми чего.
итого для накопления капитала им осталось 15 лет активной жизни. это если не учитывать 1998, 2008 и 2014/15 годов.[/quote]

Сыночек , Вы думаете , что тем кому за 60 потеряли дееспособность ?
Вы очень ошибаетесь !
Как работали так и работаем .
Мало того и детям помогаем и родителям .
ВСЕ НОРМАЛЬНО.[/quote]
Ну і в футбол бігають... Ті кому за 60! Якщо звісно не забувають по ходу гри, що в футбол грають ногами! Ну і якщо всі гравці допоможуть встати при падінні![/quote]

Ой и не говорите ...
Я последнее время только в рамке .
Молодых не перебегаешь , а" косу" по "веточкам" точно получишь...[/quote]
А я ось ще бігаю... Вчора в залі пять на пять з молодими грав в полі годину двадцять хвилин! Загальний рахунок - 18:11 і 7 голів моїх! Правда, коли приїхав додому, то на другий поверх піднятися не міг, дружина матюкала! Сьогодні вранці теж ніг не відчував, а потім пройшло! Правда в Трускавці цією весною грав проти молодих з Мироном Маркевичем, якому на днях виповнилось 68 років, то він краще виглядав... Але роки йдуть! В Домінікані в отелі американці, яким під 90 ще в настільний теніс і в більярд грають, так що є з кого брати приклад!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:28

  vovan_prm написав:...Довольно словоблудия.

это всё равно, что просить не плакать Таню, уронившую мяч.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:28

  ЛАД написав:а в таких городах как Ахтырка

Я, честно говоря, не уверен, что в каком-то ещё городке масштабов Ахтырки есть бассейн и планетарий. Вполне живенький райцентр.
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