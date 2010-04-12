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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 476477478479>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:30

Yuri_T Та, я понимаю...
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 03 лют, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:32

  vovan_prm написав:
  dima_beleb написав:
  Vint написав:У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.

так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х

Или не было б.... Кто его знает

При любой власти с уходом на пенсию доходы падают,зато появляются расходы на поддержание здоровья. Можно подумать, в 70-е годы пенсионеры жировали...
Короче, совершенно прогнозируемая ситуация.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Родичі, які хочуть заробляти в Києві на мінімалці 50 тисяч гривень в місяць і звертаються до вас за допомогою, як я зрозумів, не киянина - якась дивна ситуація! Чи ви це видумали?! Навчились у лібо?


Не...Родичи у нас в колхозе...7-8 тыщ в банке в месяц - реально.
Делим на 24, минус 18% и на 8 часов...
Законных почти 35 грн в час - чистыми.
Я им и говорю - с жира бесятся, ГАДЫ!....
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:38

  дарий написав:
  Vint написав:У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.


Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо! :wink:
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть! :mrgreen:

Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.
Дикие масштабы воровства и коррупции.
Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:38

  дарий написав:
  Vint написав:У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.


Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо! :wink:
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть! :mrgreen:

А какая ТЭЦ на газ перешла и каким боком бульбаши к европейским ценам на газ??
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:48

Re: Валютный рынок в контексте

Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 03 лют, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:51

  дарий написав:Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн заправки упали из Европы?

ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:51

  дарий написав:Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн заправки упали из Европы?

Через Беларусь газ тягали и раньше вполне массово. Никакой связи с понижением розничных цен здесь нет.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Vint написав:ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать


Академикам виднее...
Мабуть и коррупция...
То таке.
35% униз - то нефтюха мировая рухнула. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:57

  дарий написав:
  Vint написав:ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать


Академикам виднее...
Мабуть и коррупция...
То таке.
35% униз - то нефтюха мировая рухнула. :wink:

Обычная рыночная конкуренция (демпинг) ввиду завоза очень крупной оптовой партии пропана.
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