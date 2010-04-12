|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:30
Yuri_T Та, я понимаю...
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Нед 03 лют, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2120
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:32
vovan_prm написав: dima_beleb написав: Vint написав:
У них было полжизни чтобы решить эту проблему и на пенсии спать спокойно.
так у них и было б все зашибись, если б не развал СССР, замораживание вкладов сбербанка и гиперинфляция в 90-х
Или не было б.... Кто его знает
При любой власти с уходом на пенсию доходы падают,зато появляются расходы на поддержание здоровья. Можно подумать, в 70-е годы пенсионеры жировали...
Короче, совершенно прогнозируемая ситуация.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2329
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:34
Qwerty написав:
Родичі, які хочуть заробляти в Києві на мінімалці 50 тисяч гривень в місяць і звертаються до вас за допомогою, як я зрозумів, не киянина - якась дивна ситуація! Чи ви це видумали?! Навчились у лібо?
Не...Родичи у нас в колхозе...7-8 тыщ в банке в месяц - реально.
Делим на 24, минус 18% и на 8 часов...
Законных почти 35 грн в час - чистыми.
Я им и говорю - с жира бесятся, ГАДЫ!....
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:38
дарий написав: Vint написав:
У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.
Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо!
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть!
Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.
Дикие масштабы воровства и коррупции.
Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2329
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:38
дарий написав: Vint написав:
У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.
Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо!
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть!
А какая ТЭЦ на газ перешла и каким боком бульбаши к европейским ценам на газ??
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:48
Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 03 лют, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:51
дарий написав:
Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн заправки упали из Европы?
ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:51
дарий написав:
Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн заправки упали из Европы?
Через Беларусь газ тягали и раньше вполне массово. Никакой связи с понижением розничных цен здесь нет.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2329
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:54
Vint написав:
ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать
Академикам виднее...
Мабуть и коррупция...
То таке.
35% униз - то нефтюха мировая рухнула.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:57
дарий написав: Vint написав:
ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать
Академикам виднее...
Мабуть и коррупция...
То таке.
35% униз - то нефтюха мировая рухнула.
Обычная рыночная конкуренция (демпинг) ввиду завоза очень крупной оптовой партии пропана.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2329
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14257
|1653974
|
|
|6535
|1401261
|
|
|159
|268474
|
|