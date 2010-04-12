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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03
juristkostya написав: дарий написав: Vint написав:
ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать
Академикам виднее...
Мабуть и коррупция...
То таке.
35% униз - то нефтюха мировая рухнула.
Обычная рыночная конкуренция (демпинг) ввиду завоза очень крупной оптовой партии пропана.
За треть (за год) такого обычного антидемпинга Макрона чуть не завалили....
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 03 лют, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03
juristkostya написав: дарий написав: Vint написав:
У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.
Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо!
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть!
Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.
Дикие масштабы воровства и коррупции.
Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.
Очень удобное мнение для газовой мафии! Раньше дикие масштабы воровства были только на той части газа, которую "приписывали" населению (до 5 млрд кубов в год), сейчас - на всем объеме добываемого в стране газа (20 млрд кубов в год).
При себестоимости добычи в пределах 2700 грн за 1000 кубов (включающей не только операционные расходы, но и инвестиции в развитие), средняя стоимость реализации всем потребителям сегодня составляет 8400 грн без НДС. Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...
Благодаря высоким внутренним тарифам в шоколаде и руководство Нефтегаза (получающие миллиардные бонусы), и центральная власть (восполнившая на прибылях Нефтегаза потерю финансовых потоков от децентрализации, которые в ручном режиме распределяются теперь на субсидии), и частные добытчики (которым теперь не нужно напрягаться и экспортировать газ - Нефтегаз все выкупит по розничной цене реализации коммерческим потребителям).
Алаверды вашему выводу - надеюсь, от этой модели мы когда-нибудь уйдем
И построим рынок, на котором не будет монополиста, диктующего дискриминационные тарифы ВСЕМ потребителям в стране
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zРадио
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:05
дарий написав:
Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...
В Николаевке? На газ? А китайцы об этом знают?
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LEXX
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:05
juristkostya написав:
Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.
Я тоже надеюсь, что мы от нее уйдем и не вернемся никогда.
Цены для населения и промышленности все еще устанавливаются раздельно.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:08
zРадио написав: juristkostya написав: дарий написав:
Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо!
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть!
Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.
Дикие масштабы воровства и коррупции.
Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.
Очень удобное мнение для газовой мафии! Раньше дикие масштабы воровства были только на той части газа, которую "приписывали" населению (до 5 млрд кубов в год), сейчас - на всем объеме добываемого в стране газа (20 млрд кубов в год).
При себестоимости добычи в пределах 2700 грн за 1000 кубов (включающей не только операционные расходы, но и инвестиции в развитие), средняя стоимость реализации всем потребителям сегодня составляет 8400 грн без НДС. Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...
Благодаря высоким внутренним тарифам в шоколаде и руководство Нефтегаза (получающие миллиардные бонусы), и центральная власть (восполнившая на прибылях Нефтегаза потерю финансовых потоков от децентрализации, которые в ручном режиме распределяются теперь на субсидии), и частные добытчики (которым теперь не нужно напрягаться и экспортировать газ - Нефтегаз все выкупит по розничной цене реализации коммерческим потребителям).
Алаверды вашему выводу - надеюсь, от этой модели мы когда-нибудь уйдем
И построим рынок, на котором не будет монополиста, диктующего дискриминационные тарифы ВСЕМ потребителям в стране
Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.
На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому".
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juristkostya
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:12
LEXX написав: дарий написав:
Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...
В Николаевке? На газ? А китайцы об этом знают?
НЕ Уверен!
Дымить не стали меньше...Боюсь, то мазута забивает...
Та точно шпарит.
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дарий
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14
На мазуте вообще себестоимость зашкаливает.
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Vint
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:15
дарий написав: LEXX написав: дарий написав:
Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...
В Николаевке? На газ? А китайцы об этом знают?
НЕ Уверен!
Дымить не стали меньше...Боюсь, то мазута забивает...
Та точно шпарит.
Отож...
Парочка кораблей с дрянью вместо угля - а ты про газ...
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LEXX
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:19
Vint написав: дарий написав: Vint написав:
У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.
Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо!
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть!
А какая ТЭЦ на газ перешла и каким боком бульбаши к европейским ценам на газ??
Тец работает на газу .
другого топлива нету , физически нету .
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