Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03

juristkostya написав: дарий написав: Vint написав: У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ. У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.



Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...

Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.

Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.

Но,то таке... Поборемо!

Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть! Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.Но,то таке... Поборемо!Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть!

Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.

Дикие масштабы воровства и коррупции.

Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда. Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.Дикие масштабы воровства и коррупции.Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.

Очень удобное мнение для газовой мафии! Раньше дикие масштабы воровства были только на той части газа, которую "приписывали" населению (до 5 млрд кубов в год), сейчас - на всем объеме добываемого в стране газа (20 млрд кубов в год).При себестоимости добычи в пределах 2700 грн за 1000 кубов (включающей не только операционные расходы, но и инвестиции в развитие), средняя стоимость реализации всем потребителям сегодня составляет 8400 грн без НДС.Благодаря высоким внутренним тарифам в шоколаде и руководство Нефтегаза (получающие миллиардные бонусы), и центральная власть (восполнившая на прибылях Нефтегаза потерю финансовых потоков от децентрализации, которые в ручном режиме распределяются теперь на субсидии), и частные добытчики (которым теперь не нужно напрягаться и экспортировать газ - Нефтегаз все выкупит по розничной цене реализации коммерческим потребителям).Алаверды вашему выводу - надеюсь, от этой модели мы когда-нибудь уйдемИ построим рынок, на котором не будет монополиста, диктующего дискриминационные тарифы ВСЕМ потребителям в стране