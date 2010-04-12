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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 476477478479

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03

  juristkostya написав:
  дарий написав:
  Vint написав:ПроФФесор путает метан и пропан-бутан. Дальнейшую дискуссию нет смысла продолжать


Академикам виднее...
Мабуть и коррупция...
То таке.
35% униз - то нефтюха мировая рухнула. :wink:

Обычная рыночная конкуренция (демпинг) ввиду завоза очень крупной оптовой партии пропана.


За треть (за год) такого обычного антидемпинга Макрона чуть не завалили.... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 03 лют, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03

  juristkostya написав:
  дарий написав:
  Vint написав:У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.


Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо! :wink:
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть! :mrgreen:

Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.
Дикие масштабы воровства и коррупции.
Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.


Очень удобное мнение для газовой мафии! Раньше дикие масштабы воровства были только на той части газа, которую "приписывали" населению (до 5 млрд кубов в год), сейчас - на всем объеме добываемого в стране газа (20 млрд кубов в год).

При себестоимости добычи в пределах 2700 грн за 1000 кубов (включающей не только операционные расходы, но и инвестиции в развитие), средняя стоимость реализации всем потребителям сегодня составляет 8400 грн без НДС.

Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...

Благодаря высоким внутренним тарифам в шоколаде и руководство Нефтегаза (получающие миллиардные бонусы), и центральная власть (восполнившая на прибылях Нефтегаза потерю финансовых потоков от децентрализации, которые в ручном режиме распределяются теперь на субсидии), и частные добытчики (которым теперь не нужно напрягаться и экспортировать газ - Нефтегаз все выкупит по розничной цене реализации коммерческим потребителям).

Алаверды вашему выводу - надеюсь, от этой модели мы когда-нибудь уйдем :mrgreen: И построим рынок, на котором не будет монополиста, диктующего дискриминационные тарифы ВСЕМ потребителям в стране
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:05

  дарий написав:Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...


В Николаевке? На газ? А китайцы об этом знают? :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:05

Re: Валютный рынок в контексте

  juristkostya написав:Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.

Я тоже надеюсь, что мы от нее уйдем и не вернемся никогда.
Цены для населения и промышленности все еще устанавливаются раздельно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:08

  zРадио написав:
  juristkostya написав:
  дарий написав:
Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо! :wink:
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть! :mrgreen:

Пройденный этап: оптовики "приписывают" объемы населению, а фактически продают его промышленности. И разницу цены кладут в карман.
Дикие масштабы воровства и коррупции.
Надеюсь, к этой модели мы не вернёмся никогда.


Очень удобное мнение для газовой мафии! Раньше дикие масштабы воровства были только на той части газа, которую "приписывали" населению (до 5 млрд кубов в год), сейчас - на всем объеме добываемого в стране газа (20 млрд кубов в год).

При себестоимости добычи в пределах 2700 грн за 1000 кубов (включающей не только операционные расходы, но и инвестиции в развитие), средняя стоимость реализации всем потребителям сегодня составляет 8400 грн без НДС.

Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...

Благодаря высоким внутренним тарифам в шоколаде и руководство Нефтегаза (получающие миллиардные бонусы), и центральная власть (восполнившая на прибылях Нефтегаза потерю финансовых потоков от децентрализации, которые в ручном режиме распределяются теперь на субсидии), и частные добытчики (которым теперь не нужно напрягаться и экспортировать газ - Нефтегаз все выкупит по розничной цене реализации коммерческим потребителям).

Алаверды вашему выводу - надеюсь, от этой модели мы когда-нибудь уйдем :mrgreen: И построим рынок, на котором не будет монополиста, диктующего дискриминационные тарифы ВСЕМ потребителям в стране

Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.

На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:12

  LEXX написав:
  дарий написав:Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...


В Николаевке? На газ? А китайцы об этом знают? :)


НЕ Уверен!
Дымить не стали меньше...Боюсь, то мазута забивает... :lol:
Та точно шпарит. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14

На мазуте вообще себестоимость зашкаливает.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:15

  дарий написав:
  LEXX написав:
  дарий написав:Газ пошел с Белоруссии...
Вы думаете на 11 грн на заправках упали из-за дешевых поставках из Европы?
По ТЭЦам гляньте на отсутствующие Горы угля на складах...
Да и общался с ними немного...


В Николаевке? На газ? А китайцы об этом знают? :)


НЕ Уверен!
Дымить не стали меньше...Боюсь, то мазута забивает... :lol:
Та точно шпарит. :mrgreen:

Отож...
Парочка кораблей с дрянью вместо угля - а ты про газ... :(
LEXX
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:19

  Vint написав:
  дарий написав:
  Vint написав:У меня в городе ТЭЦ на угле и я против дотаций на газ.


Уже давно большинство ТЭЦ было на угле...
Прикол, шо из-за устранения левых схем по углю из Донбасса - теперь, опять переходим на ГАЗ - теперь уже официально.
Если и с бульбашами не заладится - тада уж точно будут реально Европейские цены.
Но,то таке... Поборемо! :wink:
Местный газ Никто по, немного выше себестоимости,увы, не дасть! :mrgreen:

А какая ТЭЦ на газ перешла и каким боком бульбаши к европейским ценам на газ??


Тец работает на газу .
другого топлива нету , физически нету .
moldashavanin
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