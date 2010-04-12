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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:12
От зашкалило кібернетика на газу.....
1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартості
Це всі підакцизні товари як то
Алкоголь
Тютюн
Кава/какао
Моторні топлива
Газ
2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....
А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%
Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компаній
Славутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в Україні
Те саме з Алкоголем
ЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)
3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...
Моя порада
Кинь вже слухати вону....
Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рік
Так сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....
Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...
Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичам
ПС
До речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежується
Внутрішній товар по внутрішнім цінам
....
Що не можна - бо програмісти повтікають ?
А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:29
Вот это у тебя подгорает. Только не по адресу. Я не раз писал, в том числе на этой ветке, что Вона - вариант еще хуже ПАПы, и при отсутствии другого набора кандидатов во 2-м туре, буду голосовать за последнего.
А тема газа резонансна в силу своего масштаба (20% ВВП) и наличия монополиста, злоупотребляющего рыночной властью. И слушать тут не надо никого из политиков. Достаточно открыть аудированную отчетность, и все увидеть! С цифрами (подтверждение которым я даю каждый раз, когда говорю по сабжу) ты не поспоришь - украинский газ продают с рентабельностью 300%+. Это медицинский факт!
Что касается примеров других компаний - одно дело, когда сверхприбыль собирает инновационная компания в рамках свободной рыночной конкуренции (например, как Apple, забирающая 80% всей прибыли рынка смартфонов за счет уникального среди 30 других производителей продукта). И совсем другое, когда это делает природный монополист, эксплуатирующий недра!
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