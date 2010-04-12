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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 477478479480 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 162 1. меньше 27 17% 27 2. 27 - 28.50 51% 82 3. 28.50 - 30 19% 31 4. 30-35 7% 12 5. больше 35 6% 10 Всього голосів : 162 Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27 Re: Валютный рынок в контексте moldashavanin написав: Тец работает на газу .

другого топлива нету , физически нету . Тец работает на газу .другого топлива нету , физически нету .



Это Ваша личная?



Обращайтесь...

Порешаем уголь из ЮАР...Недорого... Это Ваша личная?Обращайтесь...Порешаем уголь из ЮАР...Недорого... дарий

Повідомлень: 1058 З нами з: 21.01.17 Подякував: 522 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 00:12 zРадио написав: juristkostya написав: Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.

На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.

И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.

И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. От зашкалило кібернетика на газу.....

1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартості

Це всі підакцизні товари як то

Алкоголь

Тютюн

Кава/какао

Моторні топлива

Газ

2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....

А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%

Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компаній

Славутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в Україні

Те саме з Алкоголем

ЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)

3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...



Моя порада

Кинь вже слухати вону....

Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рік

Так сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....



Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...

Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичам



ПС

До речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежується

Внутрішній товар по внутрішнім цінам

....

Що не можна - бо програмісти повтікають ?

А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати? От зашкалило кібернетика на газу.....1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартостіЦе всі підакцизні товари як тоАлкогольТютюнКава/какаоМоторні топливаГаз2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компанійСлавутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в УкраїніТе саме з АлкоголемЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...Моя порадаКинь вже слухати вону....Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рікТак сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичамПСДо речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежуєтьсяВнутрішній товар по внутрішнім цінам....Що не можна - бо програмісти повтікають ?А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19900 З нами з: 15.01.09 Подякував: 126 раз. Подякували: 1953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 00:29 budivelnik написав: zРадио написав: juristkostya написав: Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.

На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.

И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.

И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. От зашкалило кібернетика на газу.....

1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартості

Це всі підакцизні товари як то

Алкоголь

Тютюн

Кава/какао

Моторні топлива

Газ

2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....

А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%

Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компаній

Славутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в Україні

Те саме з Алкоголем

ЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)

3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...



Моя порада

Кинь вже слухати вону....

Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рік

Так сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....



Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...

Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичам



ПС

До речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежується

Внутрішній товар по внутрішнім цінам

....

Що не можна - бо програмісти повтікають ?

А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати? От зашкалило кібернетика на газу.....1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартостіЦе всі підакцизні товари як тоАлкогольТютюнКава/какаоМоторні топливаГаз2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компанійСлавутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в УкраїніТе саме з АлкоголемЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...Моя порадаКинь вже слухати вону....Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рікТак сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичамПСДо речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежуєтьсяВнутрішній товар по внутрішнім цінам....Що не можна - бо програмісти повтікають ?А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати?



Вот это у тебя подгорает. Только не по адресу. Я не раз писал, в том числе на этой ветке, что Вона - вариант еще хуже ПАПы, и при отсутствии другого набора кандидатов во 2-м туре, буду голосовать за последнего.



А тема газа резонансна в силу своего масштаба (20% ВВП) и наличия монополиста, злоупотребляющего рыночной властью. И слушать тут не надо никого из политиков. Достаточно открыть аудированную отчетность, и все увидеть! С цифрами (подтверждение которым я даю каждый раз, когда говорю по сабжу) ты не поспоришь - украинский газ продают с рентабельностью 300%+. Это медицинский факт!



Что касается примеров других компаний - одно дело, когда сверхприбыль собирает инновационная компания в рамках свободной рыночной конкуренции (например, как Apple, забирающая 80% всей прибыли рынка смартфонов за счет уникального среди 30 других производителей продукта). И совсем другое, когда это делает природный монополист, эксплуатирующий недра! Вот это у тебя подгорает. Только не по адресу. Я не раз писал, в том числе на этой ветке, что Вона - вариант еще хуже ПАПы, и при отсутствии другого набора кандидатов во 2-м туре, буду голосовать за последнего.А тема газа резонансна в силу своего масштаба (20% ВВП) и наличия монополиста, злоупотребляющего рыночной властью. И слушать тут не надо никого из политиков. Достаточно открыть аудированную отчетность, и все увидеть! С цифрами (подтверждение которым я даю каждый раз, когда говорю по сабжу) ты не поспоришь - украинский газ продают с рентабельностью 300%+. Это медицинский факт!Что касается примеров других компаний - одно дело, когда сверхприбыль собирает инновационная компания в рамках свободной рыночной конкуренции (например, как Apple, забирающая 80% всей прибыли рынка смартфонов за счет уникального среди 30 других производителей продукта). И совсем другое, когда это делает природный монополист, эксплуатирующий недра! zРадио

Повідомлень: 1099 З нами з: 02.05.18 Подякував: 132 раз. Подякували: 873 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 477478479480 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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