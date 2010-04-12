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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 477478479480 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 162 1. меньше 27 17% 27 2. 27 - 28.50 51% 82 3. 28.50 - 30 19% 31 4. 30-35 7% 12 5. больше 35 6% 10 Всього голосів : 162 Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27 Re: Валютный рынок в контексте moldashavanin написав: Тец работает на газу .

другого топлива нету , физически нету . Тец работает на газу .другого топлива нету , физически нету .



Это Ваша личная?



Обращайтесь...

Порешаем уголь из ЮАР...Недорого... Это Ваша личная?Обращайтесь...Порешаем уголь из ЮАР...Недорого... дарий

Повідомлень: 1058 З нами з: 21.01.17 Подякував: 522 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 00:12 zРадио написав: juristkostya написав: Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.

На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.

И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.

И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. От зашкалило кібернетика на газу.....

1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартості

Це всі підакцизні товари як то

Алкоголь

Тютюн

Кава/какао

Моторні топлива

Газ

2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....

А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%

Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компаній

Славутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в Україні

Те саме з Алкоголем

ЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)

3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...



Моя порада

Кинь вже слухати вону....

Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рік

Так сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....



Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...

Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичам



ПС

До речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежується

Внутрішній товар по внутрішнім цінам

....

Що не можна - бо програмісти повтікають ?

А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати? От зашкалило кібернетика на газу.....1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартостіЦе всі підакцизні товари як тоАлкогольТютюнКава/какаоМоторні топливаГаз2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компанійСлавутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в УкраїніТе саме з АлкоголемЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...Моя порадаКинь вже слухати вону....Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рікТак сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичамПСДо речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежуєтьсяВнутрішній товар по внутрішнім цінам....Що не можна - бо програмісти повтікають ?А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19900 З нами з: 15.01.09 Подякував: 126 раз. Подякували: 1954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 00:29 budivelnik написав: zРадио написав: juristkostya написав: Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.

На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.На примере бензинового рынка мы это прошли и ничего страшного не случилось. Наоборот, заправочный сервис сейчас не чета "советскому". Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.

И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.

И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. Высокая рентабельность не в 2018-м году впервые возникла, а по крайней мере в 2016-м. А воз и ныне там. Не подтверждается ваша догадка, какой бы логичной она не казалась.И дело тут не в технологическом времени, необходимом на рост добычи. Дело в том, что Нефтегаз, уже 3-й год подряд имеющий огромные инвестиционные возможности, не использует их. Уровень вложений в разведку и добычи полностью соответстует предыдущим годам с поправкой на инфляцию. То есть финансируется лишь не-уменьшение добычи, а не ее рост.И с позиции мафии это логично (в отличие от вашей и моей либеральной) - снимать сверхрибыль можно только в ситуации дефицита предложения. От зашкалило кібернетика на газу.....

1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартості

Це всі підакцизні товари як то

Алкоголь

Тютюн

Кава/какао

Моторні топлива

Газ

2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....

А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%

Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компаній

Славутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в Україні

Те саме з Алкоголем

ЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)

3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...



Моя порада

Кинь вже слухати вону....

Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рік

Так сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....



Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...

Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичам



ПС

До речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежується

Внутрішній товар по внутрішнім цінам

....

Що не можна - бо програмісти повтікають ?

А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати? От зашкалило кібернетика на газу.....1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартостіЦе всі підакцизні товари як тоАлкогольТютюнКава/какаоМоторні топливаГаз2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компанійСлавутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в УкраїніТе саме з АлкоголемЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...Моя порадаКинь вже слухати вону....Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рікТак сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичамПСДо речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежуєтьсяВнутрішній товар по внутрішнім цінам....Що не можна - бо програмісти повтікають ?А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати?



Вот это у тебя подгорает. Только не по адресу. Я не раз писал, в том числе на этой ветке, что Вона - вариант еще хуже ПАПы, и при отсутствии другого набора кандидатов во 2-м туре, буду голосовать за последнего.



А тема газа резонансна в силу своего масштаба (20% ВВП) и наличия монополиста, злоупотребляющего рыночной властью. И слушать тут не надо никого из политиков. Достаточно открыть аудированную отчетность, и все увидеть! С цифрами (подтверждение которым я даю каждый раз, когда говорю по сабжу) ты не поспоришь - украинский газ продают с рентабельностью 300%+. Это медицинский факт!



Что касается примеров других компаний - одно дело, когда сверхприбыль собирает инновационная компания в рамках свободной рыночной конкуренции (например, как Apple, забирающая 80% всей прибыли рынка смартфонов за счет уникального среди 30 других производителей продукта). И совсем другое, когда это делает природный монополист, эксплуатирующий недра! Вот это у тебя подгорает. Только не по адресу. Я не раз писал, в том числе на этой ветке, что Вона - вариант еще хуже ПАПы, и при отсутствии другого набора кандидатов во 2-м туре, буду голосовать за последнего.А тема газа резонансна в силу своего масштаба (20% ВВП) и наличия монополиста, злоупотребляющего рыночной властью. И слушать тут не надо никого из политиков. Достаточно открыть аудированную отчетность, и все увидеть! С цифрами (подтверждение которым я даю каждый раз, когда говорю по сабжу) ты не поспоришь - украинский газ продают с рентабельностью 300%+. Это медицинский факт!Что касается примеров других компаний - одно дело, когда сверхприбыль собирает инновационная компания в рамках свободной рыночной конкуренции (например, как Apple, забирающая 80% всей прибыли рынка смартфонов за счет уникального среди 30 других производителей продукта). И совсем другое, когда это делает природный монополист, эксплуатирующий недра! zРадио

Повідомлень: 1099 З нами з: 02.05.18 Подякував: 132 раз. Подякували: 877 раз. Профіль 2 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 01:56 vovan_prm написав: ЛАД написав: vovan_prm написав: Давайте вернемся к исходному.

Что Вы предлагаете? Давайте вернемся к исходному.Что Вы предлагаете?

Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем.

Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке".

Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается.

А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.

Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.

А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём.

Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.



Но, может, Вы предложите какое-то решение?

Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится?

Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как? Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем.Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке".Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается.А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём.Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.Но, может, Вы предложите какое-то решение?Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится?Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как?

1.Я ничего не хочу добиться от Вас. Просто попытайтесь не отвечать на вопрос вопросом. 1.Я ничего не хочу добиться от Вас. Просто попытайтесь не отвечать на вопрос вопросом.

Попытайтесь не задавать мне такие вопросы, как-будто я кандидат в президенты или хотя бы лидер какой-то партии.

2.Я даже не буду пробовать ответить на философские вопросы типа: - "а что делать людям".

Такой вопрос я Вам не задавал. Я спрашивал то же, что и Вы - как решить реально существующую проблему?

3. Моя позиция крайне либеральна, она была неоднократно озвучена этих страницах.

- Необходимо, наконец, прекратить регулировать цены! Рынок сам найдет точку равновесия.

Я придерживаюсь примерно такой же точки зрения. И Вы, как давний форумчанин должны бы это знать.

Неоднократно писал о том, что не должно быть разных цен для промышленности и быт. нужд. Точнее, они должны быть для пром. ниже как для оптового покупателя. Также приводил в пример бензин - когда гос-во отказалось от функции регулирования цен, все проблемы исчезли вместе с очередями на заправках.

Но по бензину достаточно много продавцов, т.е. есть реальная конкуренция.

По газу такого нет.

Кроме того, по бензину было проще.

1. Не было такого сильного разрыва между регулируемой и рыночной ценой, поэтому, насколько помню, не было такого сильного скачка цены.

2. Бензин потребляют более обеспеченные слои населения - бедняки авто не имеют. Газ жизненно необходим всем .

3. Когда это произошло, экономич. положение людей было получше. Поэтому прошло проще.

Ну и, наконец, где Вы увидели сейчас в соотв. с Меморандумом с МВФ рыночную цену на газ? То же самое регулирование, только несколько изменили приоритеты.

И последнее. Либерализм это хорошо и романтично. Но реально безграничного либерализма нет нигде.

Если в результате Вашего либерализма полстраны уедет - будет хорошо?

Не буду перечислять возможные (достаточно трагические) последствия этого.



4. У вас, похоже, есть альтернативное мнение.

Не стесняйтесь. Излагайте. Только потрудитесь очистить мысль от контекста. Довольно словоблудия.

С тем же (или даже бОльшим) успехом могу к этому же ("Довольно словоблудия") призвать Вас.

Я на Ваши вопросы хотя бы пытаюсь ответить.



Я добрый. Просто людей не люблю.....

Понимаю, что это шутка. Но... в каждой шутке есть доля шутки. Попытайтесь не задавать мне такие вопросы, как-будто я кандидат в президенты или хотя бы лидер какой-то партии.вопрос я Вам не задавал. Я спрашивал то же, что и Вы - как решить реально существующую проблему?Я придерживаюсь примерно такой же точки зрения. И Вы, как давний форумчанин должны бы это знать.Неоднократно писал о том, что не должно быть разных цен для промышленности и быт. нужд. Точнее, они должны быть для пром. ниже как для оптового покупателя. Также приводил в пример бензин - когда гос-во отказалось от функции регулирования цен, все проблемы исчезли вместе с очередями на заправках.Но по бензину достаточно много продавцов, т.е. есть реальная конкуренция.По газу такого нет.Кроме того, по бензину было проще.1. Не было такого сильного разрыва между регулируемой и рыночной ценой, поэтому, насколько помню, не было такого сильного скачка цены.2. Бензин потребляют более обеспеченные слои населения - бедняки авто не имеют. Газ3. Когда это произошло, экономич. положение людей было получше. Поэтому прошло проще.Ну и, наконец, где Вы увидели сейчас в соотв. с Меморандумом с МВФ рыночную цену на газ? То же самое регулирование, только несколько изменили приоритеты.И последнее. Либерализм это хорошо и романтично. Но реально безграничного либерализма нет нигде.Если в результате Вашего либерализма полстраны уедет - будет хорошо?Не буду перечислять возможные (достаточно трагические) последствия этого.С тем же (или даже бОльшим) успехом могу к этому же ("Довольно словоблудия") призвать Вас.Я на Ваши вопросы хотя бы пытаюсь ответить.Понимаю, что это шутка. Но... в каждой шутке есть доля шутки.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11409 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3538 раз. Подякували: 3335 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 02:15 juristkostya написав: ЛАД написав: а в таких городах как Ахтырка а в таких городах как Ахтырка

Я, честно говоря, не уверен, что в каком-то ещё городке масштабов Ахтырки есть бассейн и планетарий. Вполне живенький райцентр. Я, честно говоря, не уверен, что в каком-то ещё городке масштабов Ахтырки есть бассейн и планетарий. Вполне живенький райцентр.

Имел ввиду не конкретно Ахтырку, а маленькие города. Ахтырка, скорее всего, лучше многих.

Можно подумать, в 70-е годы пенсионеры жировали...

О "жировали" никто и не говорит. Но и такого, как сейчас, не было.

Высокая рентабельность неизбежно приведет к росту числа частных добытчиков, что закономерно даст конкуренцию, которая закономерно даст снижение нормы рентабельности.

Будем надеяться. Но только высокой цены для этого недостаточно. Необходимо ещё и изменение регуляторной среды.



zРадио

+ Вам поставил. Но Вы не отметили ещё, что алкоголь и табак не обязательны к употреблению, не будут потреблять, только здоровее станут. А газ, повторюсь, жизненно необходим . Причём, всем.



P.s. Сорвался, встрял в разговоры, поддался на провокации и потерял время.

Всё это, вероятно, потрут. Если да, то больше писать не буду.

Надоело. Имел ввиду не конкретно Ахтырку, а маленькие города. Ахтырка, скорее всего, лучше многих.О "жировали" никто и не говорит. Но и такого, как сейчас, не было.Будем надеяться. Новысокой цены для этого недостаточно. Необходимо ещё и изменение регуляторной среды.+ Вам поставил. Но Вы не отметили ещё, что алкоголь и табак не обязательны к употреблению, не будут потреблять, только здоровее станут. А газ, повторюсь,. Причём, всем.Сорвался, встрял в разговоры, поддался на провокации и потерял время.Всё это, вероятно, потрут. Если да, то больше писать не буду.Надоело.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11409 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3538 раз. Подякували: 3335 раз. Профіль 2 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 02:27 ЛАД написав: Сорвался, встрял в разговоры, поддался на провокации и потерял время.

Всё это, вероятно, потрут. Если да, то больше писать не буду.

Надоело. Сорвался, встрял в разговоры, поддался на провокации и потерял время.Всё это, вероятно, потрут. Если да, то больше писать не буду.Надоело.

Правильно. Украина в целом еще не вышла из фазы нью-Шариковых.О чем они кричат - о ненависти к буржуазии или коммунизму, богатым или бедным - неважно. Это тоже самое "гав-гав" из Булгакова.

И вы не можете решить сверхзадачи, например, об ускорении смены парадигмы в обществе просто в силу ограниченности своего ресурса.

Закономерно же это все решается простой сменой поколений.

Доброй ночи. Правильно. Украина в целом еще не вышла из фазы нью-Шариковых.О чем они кричат - о ненависти к буржуазии или коммунизму, богатым или бедным - неважно. Это тоже самое "гав-гав" из Булгакова.И вы не можете решить сверхзадачи, например, об ускорении смены парадигмы в обществе просто в силу ограниченности своего ресурса.Закономерно же это все решается простой сменой поколений.Доброй ночи. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

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