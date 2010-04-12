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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:12
От зашкалило кібернетика на газу.....
1 У нас море продуктів які продаються в рази більше собівартості
Це всі підакцизні товари як то
Алкоголь
Тютюн
Кава/какао
Моторні топлива
Газ
2 Чомусь в кібернетика не має такої дикої неприязні до Філіп Моріса з фабрикою в Харкові , Джі-Ті-Ай з фабрикою в Києві , чи Бі-ЕЙ-Ті- з фабрикою в Прилуках , які на 95% монополізували тютюновий ринок в Україні і є приватними компаніями без частки Держави....
А розмір акцизу і інших податків в кінцевій ціні цих товарів - явно більше 60%
Точно так само чогось кібернетика не хвилює відпускна ціна УкрСпирту для приватниних алкогольних компаній
Славутич(Львів-Запоріжжя) , Сан-Інтер-Брю-(Чернігів) , Оболонь (Київ) - які також на 80% зайняли ринок пива в Україні
Те саме з Алкоголем
ЛЛГЗ ( Львів) , Хортиця( Запоріжжя) , Олімп (Донецьк-не знаю як зараз) , Медов(Сімферополь-не знаю як зараз ) , Немирів (Немирів Вінницької обл)
3 А те що точно такий самий акциз на точно такий самий товар як газ - і цей акциз/податки= наповненню бюджету - наш кібернетик ледве до істерики не скочується...
Моя порада
Кинь вже слухати вону....
Воно звичайно може пообіцяти знизити виручку від продажу Українського газу з 170 млрд до 85 млрд грн в рік
Так сао це саме воно повинно буде сказати бідним- я ж ціну знизила, тепер Ви будете платити в 2 рази менше , а тому субсидії я ліквідовую бо в Державі для цього відсутні гроші....
Те що не грамотні селяни це проковтнуть і за вону проголосують - не дивно...
Дивно що кібернетик в якого як мінімум 30% родичів живуть в селі і користуються субсидіями ніяк не хоче зрозуміти що просуваючи тезу про зменшення ціни він робить ведмежу послугу своїм же родичам
ПС
До речі . а чого треба опускати тільки ціни на газ? Може варто опустити в десятки разів ціни на послуги програмістів ?Логіка ж простежується
Внутрішній товар по внутрішнім цінам
....
Що не можна - бо програмісти повтікають ?
А якщо газовики розбіжаться- хто тоді буде оселі ( і чим) програмістів опалювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:29
Вот это у тебя подгорает. Только не по адресу. Я не раз писал, в том числе на этой ветке, что Вона - вариант еще хуже ПАПы, и при отсутствии другого набора кандидатов во 2-м туре, буду голосовать за последнего.
А тема газа резонансна в силу своего масштаба (20% ВВП) и наличия монополиста, злоупотребляющего рыночной властью. И слушать тут не надо никого из политиков. Достаточно открыть аудированную отчетность, и все увидеть! С цифрами (подтверждение которым я даю каждый раз, когда говорю по сабжу) ты не поспоришь - украинский газ продают с рентабельностью 300%+. Это медицинский факт!
Что касается примеров других компаний - одно дело, когда сверхприбыль собирает инновационная компания в рамках свободной рыночной конкуренции (например, как Apple, забирающая 80% всей прибыли рынка смартфонов за счет уникального среди 30 других производителей продукта). И совсем другое, когда это делает природный монополист, эксплуатирующий недра!
Додано: Пон 04 лют, 2019 01:56
Попытайтесь не задавать мне такие вопросы, как-будто я кандидат в президенты или хотя бы лидер какой-то партии.
Такой вопрос я Вам не задавал. Я спрашивал то же, что и Вы - как решить реально существующую проблему?
Я придерживаюсь примерно такой же точки зрения. И Вы, как давний форумчанин должны бы это знать.
Неоднократно писал о том, что не должно быть разных цен для промышленности и быт. нужд. Точнее, они должны быть для пром. ниже как для оптового покупателя. Также приводил в пример бензин - когда гос-во отказалось от функции регулирования цен, все проблемы исчезли вместе с очередями на заправках.
Но по бензину достаточно много продавцов, т.е. есть реальная конкуренция.
По газу такого нет.
Кроме того, по бензину было проще.
1. Не было такого сильного разрыва между регулируемой и рыночной ценой, поэтому, насколько помню, не было такого сильного скачка цены.
2. Бензин потребляют более обеспеченные слои населения - бедняки авто не имеют. Газ жизненно необходим всем.
3. Когда это произошло, экономич. положение людей было получше. Поэтому прошло проще.
Ну и, наконец, где Вы увидели сейчас в соотв. с Меморандумом с МВФ рыночную цену на газ? То же самое регулирование, только несколько изменили приоритеты.
И последнее. Либерализм это хорошо и романтично. Но реально безграничного либерализма нет нигде.
Если в результате Вашего либерализма полстраны уедет - будет хорошо?
Не буду перечислять возможные (достаточно трагические) последствия этого.
С тем же (или даже бОльшим) успехом могу к этому же ("Довольно словоблудия") призвать Вас.
Я на Ваши вопросы хотя бы пытаюсь ответить.
Понимаю, что это шутка. Но... в каждой шутке есть доля шутки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 04 лют, 2019 02:27
Правильно. Украина в целом еще не вышла из фазы нью-Шариковых.О чем они кричат - о ненависти к буржуазии или коммунизму, богатым или бедным - неважно. Это тоже самое "гав-гав" из Булгакова.
И вы не можете решить сверхзадачи, например, об ускорении смены парадигмы в обществе просто в силу ограниченности своего ресурса.
Закономерно же это все решается простой сменой поколений.
Доброй ночи.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Пон 04 лют, 2019 03:43
ну, я не Ваш оппонент, но
Из страны в основном выкачали все вкусное. Ням-ням.
В целом вариантов подъема два
1. Огромные инвестиции под утопическое правительство, которое работает на государство и списание долгов.
2. Диктатура.
Одно не исключает другого. Но п 1 в нынешней роли Украины на карте мира предполагает одобрение всего этого МП, а вот насчет этого на данном этапе у меня есть определенные сомнения
***
Что еще. Украина на данном этапе проваливаться дальше не будет. Сигнал к этому - смена условий игры с политики на вымирание, ослабление и ограбление на курс на современный капитализм, реализованные Порошенко. Что, конечно же, не отнимает у власть предержащих право поиметь свой гешефт.
Сейчас идет вторая часть марлезонского балета под названием - "заставим заплатить вчерашних монополистов за нищету сегодняшних работников".
То есть в ближайшее время ожидаю закрытия, перепрофилирования и смены владельцев большого количества фирм и фирмочек, а то и достаточно крупных предприятий, расцветших во времена первичного перераспределения рынка и накопления капитала. Причины - недостаточная квалификация владельцев в роли менеджеров, с одной стороны - и переориентация рынка труда с рынка работодателя на рынок работника.
Проблемы уже накапливаются, а закрывать их,как раньше, за счет дешевой рабочей силы, не получается.Рабочая сила, ликвидная, как ртуть, не в последнюю очередь благодаря тем же работодателям (привет, договора и работа за нал - та да, за все надо платить ), собирается там, где больше платят.
Расширение кормовой базы на тех, кто еще вчера мнили себя хищниками, не отнимает "работу" старых и новых едоков по пересичному. Как говорится, "наша корова - и мы ее доим", и цена на газ вам в помощь...
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Пон 04 лют, 2019 07:18
Уже понедельник. напоминаете нf всякий случай.
US
Додано: Пон 04 лют, 2019 08:47
Re: Валютный рынок в контексте
Товарищи загонялы, вы куда пропали?! Тут еще куча людей все ждут зимнего пика, чтобы наконец слить заготовленное... (в том числе и я)). И где же он? Можно же уже начинать традиционный загончик "под выборы"... А то скучно совсем
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:09
Топить электричеством и дешевле (даже электрокотлом, не говоря уже про тепловые насосы) и экологичнее. Зачем поддерживать хайп вокруг газа не понимаю.
Продажи электромобилей в Украине уже на 10% от всего рынка. В следующем году будет четверть. Через 2-4 гда (по мере устаревания автопарка) можно обеспеченным слоям населения за бензин забыть, так же как и за газ сегодня.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:24
А пруф можно насчёт 10 процентов? Вы ошибаетесь, думаю.
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