Додано: Пон 04 лют, 2019 01:56

vovan_prm написав: ЛАД написав: vovan_prm написав: Давайте вернемся к исходному.

Что Вы предлагаете? Давайте вернемся к исходному.Что Вы предлагаете?

Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем.

Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке".

Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается.

А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.

Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.

А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём.

Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.



Но, может, Вы предложите какое-то решение?

Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится?

Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как? Мне нравится, что все почему-то хотят добиться от меня решения всех проблем.Не буду предлагать фантастические решения типа " пусть горисполком выделит им меньшую квартиру в новостройке".Я считаю, что без подъёма экономики мы все наши проблемы не решим. Только не надо говорить, что за год этого не сделать. У нас было уже 27 лет, но пока что промышленность больше разрушается.А пока можно не так сильно поднимать тот же газ. Не верю в обещания уменьшить цену втрое, но и поднимать вдвое (по плану) не стоит.Дотации плохой вариант, но сегодня необходимый.А у нас пока что стараются выжать с людей по максимуму, не думая ни о чём.Обратите внимание, у нас нет ни одной партии, защищающей интересы трудящихся. Компартия то ли запрещена, то ли нет. Но и каких-нибудь социал-демократов или социалистов тоже нет.Но, может, Вы предложите какое-то решение?Вы моложе, прогрессивнее, может, у Вас лучше получится?Я Вам задал такой же вопрос. Вы не ответили, вернули его мне. Так как?

1.Я ничего не хочу добиться от Вас. Просто попытайтесь не отвечать на вопрос вопросом. 1.Я ничего не хочу добиться от Вас. Просто попытайтесь не отвечать на вопрос вопросом.

2.Я даже не буду пробовать ответить на философские вопросы типа: - "а что делать людям".

Такой

3. Моя позиция крайне либеральна, она была неоднократно озвучена этих страницах.

- Необходимо, наконец, прекратить регулировать цены! Рынок сам найдет точку равновесия.

жизненно необходим всем

4. У вас, похоже, есть альтернативное мнение.

Не стесняйтесь. Излагайте. Только потрудитесь очистить мысль от контекста. Довольно словоблудия.

Я добрый. Просто людей не люблю.....

Попытайтесь не задавать мне такие вопросы, как-будто я кандидат в президенты или хотя бы лидер какой-то партии.вопрос я Вам не задавал. Я спрашивал то же, что и Вы - как решить реально существующую проблему?Я придерживаюсь примерно такой же точки зрения. И Вы, как давний форумчанин должны бы это знать.Неоднократно писал о том, что не должно быть разных цен для промышленности и быт. нужд. Точнее, они должны быть для пром. ниже как для оптового покупателя. Также приводил в пример бензин - когда гос-во отказалось от функции регулирования цен, все проблемы исчезли вместе с очередями на заправках.Но по бензину достаточно много продавцов, т.е. есть реальная конкуренция.По газу такого нет.Кроме того, по бензину было проще.1. Не было такого сильного разрыва между регулируемой и рыночной ценой, поэтому, насколько помню, не было такого сильного скачка цены.2. Бензин потребляют более обеспеченные слои населения - бедняки авто не имеют. Газ3. Когда это произошло, экономич. положение людей было получше. Поэтому прошло проще.Ну и, наконец, где Вы увидели сейчас в соотв. с Меморандумом с МВФ рыночную цену на газ? То же самое регулирование, только несколько изменили приоритеты.И последнее. Либерализм это хорошо и романтично. Но реально безграничного либерализма нет нигде.Если в результате Вашего либерализма полстраны уедет - будет хорошо?Не буду перечислять возможные (достаточно трагические) последствия этого.С тем же (или даже бОльшим) успехом могу к этому же ("Довольно словоблудия") призвать Вас.Я на Ваши вопросы хотя бы пытаюсь ответить.Понимаю, что это шутка. Но... в каждой шутке есть доля шутки.