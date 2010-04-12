ЛАД написав:2. Бензин потребляют более обеспеченные слои населения - бедняки авто не имеют. Газ жизненно необходим всем.
Топить электричеством и дешевле (даже электрокотлом, не говоря уже про тепловые насосы) и экологичнее. Зачем поддерживать хайп вокруг газа не понимаю. Продажи электромобилей в Украине уже на 10% от всего рынка. В следующем году будет четверть. Через 2-4 гда (по мере устаревания автопарка) можно обеспеченным слоям населения за бензин забыть, так же как и за газ сегодня.
А пруф можно насчёт 10 процентов? Вы ошибаетесь, думаю.
Сергей прибавил первичную регистрацию и вторичную . В Украине новых авто ( первичная регистрация ) продано 82 тыс , из них электро - 2014 штук Есть еще вторичная регистрация ( б/у ввезенные из-за границы) там 3,5 тыс. авто.
serega_rubin написав:Продажи электромобилей в Украине уже на 10% от всего рынка. В следующем году будет четверть. Через 2-4 гда (по мере устаревания автопарка) можно обеспеченным слоям населения за бензин забыть, так же как и за газ сегодня.
Два момента: 1/ все электромобилисты пока существуют в условиях чрезвычайно льготного налогообложения, они не платят очень большие налоги, заложенные в цену на бензин, то есть они в принципе целевым образом не платят за содержание дорог, по которым ездят, как другие авто. 2/ по поводу экологичности добычи электроэнергии тоже есть замечания, доля ГЭС, ветряков и солнца достаточна мала. Атомные очень экологичны при безаварийной работе, по ТЭС есть вопросы по экологичности.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 868,8 млн. грн. к отметке 43 850,5 млн. грн.
Эта динамика, на первый взгляд, препятствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 февраля с уровней: доллар – 27,35/27,65 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,423 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял столько же.
Евро по сравнению с 01 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 февраля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1460, просев к $1,1444 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.
Дата: 04 февраля 2019 г. на 09.41 Рынок Харькова, «неформальный» опт.