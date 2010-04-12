Додано: Пон 04 лют, 2019 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 868,8 млн. грн. к отметке 43 850,5 млн. грн.



Эта динамика, на первый взгляд, препятствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 февраля с уровней: доллар – 27,35/27,65 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял столько же.



Евро по сравнению с 01 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 февраля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1460, просев к $1,1444 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.





Дата: 04 февраля 2019 г. на 09.41

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,53/27,57 UAH/USD

€ – 31,52/31,58 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB



US