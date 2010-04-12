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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 478479480481

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:31

  serg1974 написав:
  serega_rubin написав:
  ЛАД написав:2. Бензин потребляют более обеспеченные слои населения - бедняки авто не имеют. Газ жизненно необходим всем.

Топить электричеством и дешевле (даже электрокотлом, не говоря уже про тепловые насосы) и экологичнее. Зачем поддерживать хайп вокруг газа не понимаю.
Продажи электромобилей в Украине уже на 10% от всего рынка. В следующем году будет четверть. Через 2-4 гда (по мере устаревания автопарка) можно обеспеченным слоям населения за бензин забыть, так же как и за газ сегодня.


А пруф можно насчёт 10 процентов? Вы ошибаетесь, думаю.


Сергей прибавил первичную регистрацию и вторичную .
В Украине новых авто ( первичная регистрация ) продано 82 тыс , из них электро - 2014 штук
Есть еще вторичная регистрация ( б/у ввезенные из-за границы) там 3,5 тыс. авто.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:51

  serega_rubin написав:Продажи электромобилей в Украине уже на 10% от всего рынка. В следующем году будет четверть. Через 2-4 гда (по мере устаревания автопарка) можно обеспеченным слоям населения за бензин забыть, так же как и за газ сегодня.


Два момента:
1/ все электромобилисты пока существуют в условиях чрезвычайно льготного налогообложения, они не платят очень большие налоги, заложенные в цену на бензин, то есть они в принципе целевым образом не платят за содержание дорог, по которым ездят, как другие авто.
2/ по поводу экологичности добычи электроэнергии тоже есть замечания, доля ГЭС, ветряков и солнца достаточна мала. Атомные очень экологичны при безаварийной работе, по ТЭС есть вопросы по экологичности.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:53

а ,что там на МБ?
ПЕРЕС,какие мысли на неделю?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00

Re: Валютный рынок в контексте

сірий написав:а ,что там на МБ?

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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 868,8 млн. грн. к отметке 43 850,5 млн. грн.

Эта динамика, на первый взгляд, препятствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала.

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 февраля с уровней: доллар – 27,35/27,65 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,423 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял столько же.

Евро по сравнению с 01 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 февраля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1460, просев к $1,1444 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.


Дата: 04 февраля 2019 г. на 09.41
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,53/27,57 UAH/USD
€ – 31,52/31,58 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:09

Re: Валютный рынок в контексте

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Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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