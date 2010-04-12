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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:21
stryzhko написав:
Чи населення зі 100$ ніяк не вплине на динаміку найближчим часом?))
а что сейчас населению мешает обменять свои 100$ в любой кассе, обменке или у менял? С открытием интернет-продаж валюты ни больше, ни меньше не станет. Могут добавиться игроки из глухих сёл, которые раньше продавали валюту в другом месте.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:24
stryzhko написав:
ОТП анонсує після 7-го лютого обмін валют для фізиків по курсу міжбанку з комісією 0.1%. Як відомо чимало банків теж приєднуються до онлайн продажу. Більш вірогідним є підскок чи зниження від конкуренції банків і неформального ринку? Чи населення зі 100$ ніяк не вплине на динаміку найближчим часом?))
ну,если не выходя из дому да в течении считаных минут проходит купля-продажа-ТО ДА,ИНТЕРЕСНО.
А так,как мне кажется всё будет -как всегда ,через Ж...
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:25
сірий написав: stryzhko написав:
ОТП анонсує після 7-го лютого обмін валют для фізиків по курсу міжбанку з комісією 0.1%. Як відомо чимало банків теж приєднуються до онлайн продажу. Більш вірогідним є підскок чи зниження від конкуренції банків і неформального ринку? Чи населення зі 100$ ніяк не вплине на динаміку найближчим часом?))
ну,если не выходя из дому да в течении считаных минут проходит купля-продажа-ТО ДА,ИНТЕРЕСНО.
А так,как мне кажется всё будет -как всегда ,через Ж...
Ж... это второе название ОТП, у них как раз все именно так и сделано.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:25
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:28
vitaliian написав:
а что сейчас населению мешает обменять свои 100$ в любой кассе, обменке или у менял?
Лень. Сейчас проще гривну закинуть под 17+ на депозит и не морочить голову.
Многие воспользуются возможностью эту гривну конвертнуть, не вставая со стула, в доллар и разместить на депозит в том же банке.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:32
сірий написав: stryzhko написав:
ОТП анонсує після 7-го лютого обмін валют для фізиків по курсу міжбанку з комісією 0.1%. Як відомо чимало банків теж приєднуються до онлайн продажу. Більш вірогідним є підскок чи зниження від конкуренції банків і неформального ринку? Чи населення зі 100$ ніяк не вплине на динаміку найближчим часом?))
ну,если не выходя из дому да в течении считаных минут проходит купля-продажа-ТО ДА,ИНТЕРЕСНО.
А так,как мне кажется всё будет -как всегда ,через Ж...
Нам тут информации не додали. В соседней теме полное:viewtopic.php?p=4571275#p4571275
О минутах мой ответ там же.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:39
zzzzzz написав: сірий написав: stryzhko написав:
ОТП анонсує після 7-го лютого обмін валют для фізиків по курсу міжбанку з комісією 0.1%. Як відомо чимало банків теж приєднуються до онлайн продажу. Більш вірогідним є підскок чи зниження від конкуренції банків і неформального ринку? Чи населення зі 100$ ніяк не вплине на динаміку найближчим часом?))
ну,если не выходя из дому да в течении считаных минут проходит купля-продажа-ТО ДА,ИНТЕРЕСНО.
А так,как мне кажется всё будет -как всегда ,через Ж...
Ж... это второе название ОТП, у них как раз все именно так и сделано.
Меняю на межбанке как физлицо. Эта услуга входит в пакет банковских услуг. Комиссия 0,2%. Заявка на продажу до 11.00, деньги на счету коло 16.00.
Если на подобных онлайн-платформах будет мгновенный обмен, то явно по цене, которая учитывает курсовой риск для банка.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:40
freeze написав: serega_rubin написав:
Продажи электромобилей в Украине уже на 10% от всего рынка. В следующем году будет четверть. Через 2-4 гда (по мере устаревания автопарка) можно обеспеченным слоям населения за бензин забыть, так же как и за газ сегодня.
Два момента:
1/ все электромобилисты пока существуют в условиях чрезвычайно льготного налогообложения, они не платят очень большие налоги, заложенные в цену на бензин, то есть они в принципе целевым образом не платят за содержание дорог, по которым ездят, как другие авто.
2/ по поводу экологичности добычи электроэнергии тоже есть замечания, доля ГЭС, ветряков и солнца достаточна мала. Атомные очень экологичны при безаварийной работе, по ТЭС есть вопросы по экологичности.
1й момент всё верно, но речь ведь от полном отказе от импортного бензина в пользу электричества произведенного здесь. А не уклонении уплаты налогов.
2й момент. У меня электрокотёл работает по ночному тарифу, как известно, эта электроэнергия всё равно бы выработалась бы и пропала, тк маневрировать в наше стране нет особых возможностей (насколько я слышал 500мгвт горячего резерва и немного гэс). Так что получается что отопление с около нулевыми выбросами.
И как правильно заметили выше, я просуммировал все импортные электроавто.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:47
serega_rubin написав: freeze написав: serega_rubin написав:
Продажи электромобилей в Украине уже на 10% от всего рынка. В следующем году будет четверть. Через 2-4 гда (по мере устаревания автопарка) можно обеспеченным слоям населения за бензин забыть, так же как и за газ сегодня.
Два момента:
1/ все электромобилисты пока существуют в условиях чрезвычайно льготного налогообложения, они не платят очень большие налоги, заложенные в цену на бензин, то есть они в принципе целевым образом не платят за содержание дорог, по которым ездят, как другие авто.
2/ по поводу экологичности добычи электроэнергии тоже есть замечания, доля ГЭС, ветряков и солнца достаточна мала. Атомные очень экологичны при безаварийной работе, по ТЭС есть вопросы по экологичности.
1й момент всё верно, но речь ведь от полном отказе от импортного бензина в пользу электричества произведенного здесь. А не уклонении уплаты налогов.
2й момент. У меня электрокотёл работает по ночному тарифу, как известно, эта электроэнергия всё равно бы выработалась бы и пропала, тк маневрировать в наше стране нет особых возможностей (насколько я слышал 500мгвт горячего резерва и немного гэс). Так что получается что отопление с около нулевыми выбросами.
И как правильно заметили выше, я просуммировал все импортные электроавто.
И "забыли" просуммировать все НЕ электроавто. В здравом уме человек никак не мог поверить в 10%. Это я про себя, если что.
Востаннє редагувалось serg1974
в Пон 04 лют, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51
Привет из Днепра-3
Около 10.45 котировки доллара на межбанке сохранили нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,45/27,48 UAH/USD. Можно уже с уверенностью предположить отложенный на вторник приход на рынок нерезидентов.
Дата: 04 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.37
Мелкий опт «неформал»
$ 27,40-45/27,55-60 UAH/USD
EUR 31,45/31,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 04 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 04 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.
Дата: 04 февраля 2019 г. на 10.45
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,48/27,57 UAH/USD
€ 31,50/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
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