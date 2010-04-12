Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51

Привет из Днепра-3



Около 10.45 котировки доллара на межбанке сохранили нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,45/27,48 UAH/USD. Можно уже с уверенностью предположить отложенный на вторник приход на рынок нерезидентов.



Дата: 04 февраля 2019 г.



Рынок наличных Киева 10.37



Мелкий опт «неформал»



$ 27,40-45/27,55-60 UAH/USD

EUR 31,45/31,55 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 04 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 04 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.





Дата: 04 февраля 2019 г. на 10.45

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,48/27,57 UAH/USD

€ 31,50/31,60 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



US