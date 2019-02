Додано: Пон 04 лют, 2019 10:39

ну,если не выходя из дому да в течении считаных минут проходит купля-продажа-ТО ДА,ИНТЕРЕСНО.

Ж... это второе название ОТП, у них как раз все именно так и сделано. Ж... это второе название ОТП, у них как раз все именно так и сделано.



Меняю на межбанке как физлицо. Эта услуга входит в пакет банковских услуг. Комиссия 0,2%. Заявка на продажу до 11.00, деньги на счету коло 16.00.

Если на подобных онлайн-платформах будет мгновенный обмен, то явно по цене, которая учитывает курсовой риск для банка. Меняю на межбанке как физлицо. Эта услуга входит в пакет банковских услуг. Комиссия 0,2%. Заявка на продажу до 11.00, деньги на счету коло 16.00.Если на подобных онлайн-платформах будет мгновенный обмен, то явно по цене, которая учитывает курсовой риск для банка.

