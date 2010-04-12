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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 480481482483

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

Доллар можно взять в диапазоне 27,48/27,5. Одесса.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51

  alfaro23 написав:Пока показывают "стабильнисть та добробут", а после выборов опять будет больно.

Благосостояние -это по 24.и желательно в ближайшие недели, а все остальное от лукавого :D
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте

Не знаю, мы работаем с ОТП кредитование, в плане принятия решений и залогов, одно из лучших, может это только у нас
portoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:08

Привет из Днепра-4

Отсутствие на рынке покупателей в комплекте с признаками сжатий гривневой ликвидности уронили курс безналичного доллара к 27,40/27,43 UAH/USD по состоянию на 11.05 Киева.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:11

Re: Валютный рынок в контексте

  serg1974 написав:И "забыли" просуммировать все НЕ электроавто. В здравом уме человек никак не мог поверить в 10%. Это я про себя, если что.

Первичные регистрации электроавто были около 600-700 в месяц. Остальные около 10000к.
Волна евроблях чуть подпортила статистику (еще недавно первичные регистрации были около 5тыс авто в месяц), согласен чуток не попал из за неё, смотрел только на тренды роста, а не реальные цифры. Но при темпах роста продаж электроавто в два с половиной раза за последний год и завершения шума с растаможкой евроблях, ситуация мгновенно исправится.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:12

  serega_rubin написав:
  serg1974 написав:И "забыли" просуммировать все НЕ электроавто. В здравом уме человек никак не мог поверить в 10%. Это я про себя, если что.

Первичные регистрации электроавто были около 600-700 в месяц. Остальные около 10000к.
Волна евроблях чуть подпортила статистику (еще недавно первичные регистрации были около 5тыс авто в месяц), согласен чуток не попал из за неё, смотрел только на тренды роста, а не реальные цифры. Но при темпах роста продаж электроавто в два с половиной раза за последний год и завершения шума с растаможкой евроблях, ситуация мгновенно исправится.

АСТАНАВИТЕСЬ!!!!!!!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16

  serega_rubin написав:
  serg1974 написав:И "забыли" просуммировать все НЕ электроавто. В здравом уме человек никак не мог поверить в 10%. Это я про себя, если что.

Первичные регистрации электроавто были около 600-700 в месяц. Остальные около 10000к.
Волна евроблях чуть подпортила статистику (еще недавно первичные регистрации были около 5тыс авто в месяц), согласен чуток не попал из за неё, смотрел только на тренды роста, а не реальные цифры. Но при темпах роста продаж электроавто в два с половиной раза за последний год и завершения шума с растаможкой евроблях, ситуация мгновенно исправится.

Вы неисправимы. Так давайте новые с новыми сравнивать. Как раз и шум от б-лях не войдёт в статистику.
Или Вы думаете что потенциальный купец электрички (новой :shock: ) взял да купил б-ляху на топливе?
Извиняюсь за офф-топ. Умолкаю.

Харьков- есть приём ,50.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Тут еще куча людей все ждут зимнего пика, чтобы наконец слить заготовленное... (в том числе и я)).
Поздно. Был загончик под ВП, тогда надо было литься. Теперь грива правит бал.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте

27.40 27.49
http://uacoin.com.ua/
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32

Привет из Днепра-5

Около 11.27 коррекция безналичной пары доллар-гривня остановилась на цифре 27,40/27,43 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, ряды продавцов СКВ поредели.

Дополуденная коррекция долларовых цен на валютном межбанке сопровождалась признаками некоторого расширения гривневого ресурса точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по второстепенным оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.

Эта динамика показателя жестко противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

US
дядя Caша
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