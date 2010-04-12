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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51
Re: Валютный рынок в контексте
Доллар можно взять в диапазоне 27,48/27,5. Одесса.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:04
Re: Валютный рынок в контексте
Не знаю, мы работаем с ОТП кредитование, в плане принятия решений и залогов, одно из лучших, может это только у нас
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:08
Привет из Днепра-4
Отсутствие на рынке покупателей в комплекте с признаками сжатий гривневой ликвидности уронили курс безналичного доллара к 27,40/27,43 UAH/USD по состоянию на 11.05 Киева.
US
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:11
Re: Валютный рынок в контексте
Первичные регистрации электроавто были около 600-700 в месяц. Остальные около 10000к.
Волна евроблях чуть подпортила статистику (еще недавно первичные регистрации были около 5тыс авто в месяц), согласен чуток не попал из за неё, смотрел только на тренды роста, а не реальные цифры. Но при темпах роста продаж электроавто в два с половиной раза за последний год и завершения шума с растаможкой евроблях, ситуация мгновенно исправится.
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:12
АСТАНАВИТЕСЬ!!!!!!!!!
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16
Вы неисправимы. Так давайте новые с новыми сравнивать. Как раз и шум от б-лях не войдёт в статистику.
Или Вы думаете что потенциальный купец электрички (новой ) взял да купил б-ляху на топливе?
Извиняюсь за офф-топ. Умолкаю.
Харьков- есть приём ,50.
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:21
Re: Валютный рынок в контексте
Поздно. Был загончик под ВП, тогда надо было литься. Теперь грива правит бал.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:25
Re: Валютный рынок в контексте
27.40 27.49
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32
Привет из Днепра-5
Около 11.27 коррекция безналичной пары доллар-гривня остановилась на цифре 27,40/27,43 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, ряды продавцов СКВ поредели.
Дополуденная коррекция долларовых цен на валютном межбанке сопровождалась признаками некоторого расширения гривневого ресурса точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по второстепенным оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.
Эта динамика показателя жестко противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
US
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