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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 482483484485>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:47

Привет из Днепра-6

К 11.45 котировки доллара, возобновив откат, упали на указанное время к 27,38/27,41 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:50

27.30-27.35/27.43-27.47﻿﻿

P.S.
причем при желании можно найти доллар дешевле
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:54

Как думаете, к выборам доллар на 24 подгонят?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:56

  UA написав:Как думаете, к выборам доллар на 24 подгонят?

Он щас нужен по 24, а не под выборы. БАБУЛЬКИ НЕ ПОВЕРЯТ!!!
Это ж, все ради них
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте

35/45
35/46
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:08

СередньоМісячна


Вітаюсь совсіма.

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900

СередньоМісячна ПІДРОСЛА по відношенню до попереднього місяця як і в кожному попередньому січні :!:. Та впала до попереднього року :shock:.

Оберти впали по відношенню до попереднього місяця. Теж стала тенденція для січня :roll:.

З 2017 на 2018 рік оберти дали приріст десь 3 мрд. долярів. З 2018 на 2019 приросло десь на 2 міліарди. У відсотках це становить 60,11 та 26,25 відповідно.
Економіка явно росте! Потребує і має більше для обслуговування :idea:.

ВО


Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:17

Хмельницкий 27.35-27.48
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 04 лют, 2019 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:17

  сірий написав:
  UA написав:Как думаете, к выборам доллар на 24 подгонят?

Он щас нужен по 24, а не под выборы. БАБУЛЬКИ НЕ ПОВЕРЯТ!!!
Это ж, все ради них

В корне неправильные выводы. Если бы не выборы то было бы ниже..!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:24

Привет из Днепра-7

Полдень (12.17 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,36/27,39 UAH/USD. На моменте сохранялось преобладание продаж СКВ.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4302 UAH/USD, потеряв 14,93 коп.

Спустя 4 минуты, на 12.21 Киева, коррекция СКВ приостановилась, а доллар сузил спред до 27,375/27,395 UAH/USD.

Около 12.00 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,35-41/27,47-50 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.

По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,42/27,50 UAH/USD, евро – 31,45/31,55 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.

К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,40/27,50 UAH/USD, евро – 31,38/31,57 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.

Дата: 04 февраля 2019 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,46/27,53 UAH/USD
€ – 31,45/31,54 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:25

  Investor_33 написав:
  сірий написав:
  UA написав:Как думаете, к выборам доллар на 24 подгонят?

Он щас нужен по 24, а не под выборы. БАБУЛЬКИ НЕ ПОВЕРЯТ!!!
Это ж, все ради них

В корне неправильные выводы. Если бы не выборы то было бы ниже..!


неужто 16 - 20 ? :shock: :mrgreen:
Alex2007
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