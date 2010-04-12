Додано: Пон 04 лют, 2019 13:08

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 868,8 млн. грн. к отметке 43 850,5 млн. грн.



Эта динамика, на первый взгляд, препятствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала.



Как и предполагалось (мы были уверены, что «варяги» начнут активно скупать СКВ со вторника), первые реальные сделки с «американцем» на межбанке около 10.07 стартовали со снижения курса СКВ до 27,47/27,49 UAH/USD. «Покупателей на рынке пока не видно», - заметил наш консультант.



Около 10.45 котировки доллара на межбанке сохранили нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,45/27,48 UAH/USD. Можно уже с уверенностью предположить отложенный на вторник приход на рынок нерезидентов.



Отсутствие на рынке покупателей в комплекте с признаками сжатий гривневой ликвидности уронили курс безналичного доллара к 27,40/27,43 UAH/USD по состоянию на 11.05 Киева.



Около 11.27 коррекция безналичной пары доллар-гривня остановилась на цифре 27,40/27,43 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, ряды продавцов СКВ поредели.



Дополуденная коррекция долларовых цен на валютном межбанке сопровождалась признаками некоторого расширения гривневого ресурса точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по второстепенным оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.



Эта динамика показателя жестко противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



К 11.45 котировки доллара, возобновив откат, упали на указанное время к 27,38/27,41 UAH/USD.



Полдень (12.17 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,36/27,39 UAH/USD. На моменте сохранялось преобладание продаж СКВ.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4302 UAH/USD, потеряв 14,93 коп.



Спустя 4 минуты, на 12.21 Киева, коррекция СКВ приостановилась, а доллар сузил спред до 27,375/27,395 UAH/USD.



Наконец, около 13.02 котировки безналичного «американца», консолидировались

на отметке 27,37/27,39 UAH/USD, демонстрируя терминацию отката.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 февраля с уровней: доллар – 27,35/27,65 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял столько же.



Евро по сравнению с 01 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 февраля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1460, просев к $1,1444 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 04 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,45-47/27,53-54 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.), евро – 31,45-47/31,60-63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 февраля спрос упал на 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 04 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.



Около 12.00 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,35-41/27,47-50 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,42/27,50 UAH/USD, евро – 31,45/31,55 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,40/27,50 UAH/USD, евро – 31,38/31,57 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,53/27,57 UAH/USD, евро – 31,52/31,58 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,417 UAH/RUB, Киев опт 27,40-45/27,55-60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,40-45/27,55-60 UAH/USD, евро (опт) 31,45/31,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,45/31,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,45/27,60 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,45/27,53 UAH/USD, розница – 27,43/27,57 UAH/USD; Запорожье – 27,48/27,57 UAH/USD; евро – 31,50/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,416 RUB/USD.



Понедельничный обвал курса безналичного доллара был «организован» отсутствием системных покупателей СКВ (нерезиденты, высоковероятно появятся на рынке 05 февраля0, а также дефицит гривневого инструмента (об этом дала понять отрицательная динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ).



Кроме того, приличная не по понедельничному ликвидность торгов «зеленым» безналом дает основание предположить о начале поступления в Украину «предвыборных» долларов, которые вводят из офшоров и прочих зарубежных мест претенденты на президентское кресло. Есть вероятность, что эту СКВ «под выборы» завели в страну раньше, начав конвертацию лишь в дебюте февраля. Логика в столь раннем начале этого проекта отсутствует, думается, могли бы потерпеть хотя бы до вторника и появления на рынке «варягов».

Впрочем, судя по всему, большинство претендентов с логикой «не дружат», как и их электорат. Хотя, как показала сессия 04-го, могут оказывать влияние на рынок



Во вторник существует шанс у безналичного «американца» заметно замедлить свой нисходящий тренд стараниями покупок СКВ нерезидентами и появления на рынке регулятора.

Кроме того, мы не исключаем смены направления «миграции» СКВ, цена которой на межбанке стала ниже, чем на наличном рынке. Более дешевый безналичный доллар профильные департаменты коммбанков станут отправлять на наличный рынок, формируя на межбанке толику дополнительного спроса и зачиная, как минимум, вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.



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