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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 484485486487>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:43


Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите :mrgreen:


Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:49

  Mazay256 написав:

Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите :mrgreen:


Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )

Зато они будут счастливы, что их зарплата в долларах/евро стала больше :D
И поэтому на эту валюту можно за границей купить больше 8)
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:50

  Mazay256 написав:

Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите :mrgreen:


Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )

чтобы купить по 25 а слить по 29, по моему очевидно...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:55

кАароче,мои пальчики устали убеждать за 24 :mrgreen: каждый идёт -своим путём.
НО, гаранту надо задуматься,хотя -уже поздновато :D
НО, я в его способности верю :twisted:
НЕ ПОДВЕДИ!!!!!!! :evil: :evil:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 04 лют, 2019 13:58, всього редагувалось 3 разів.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:56

  Mazay256 написав:

Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите :mrgreen:


Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )

Говорю же, "зубажіння" наше усьо..! :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:12

Libo
люди работают и ищут информацию, а не твоё тупое балабольство.
хватит захлямлять ветки в рабочее время, прапор.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте

Та чого аж 24? Курс по бігмаку, тоді до нас потягнуться гастарбайтери із З.Європи, створять додану вартість, за яку віддамо борги.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:26

  Искатель написав:
  somilitark написав:
  UA написав:Как думаете, к выборам доллар на 24 подгонят?


Жирная провокация,у некоторых баксодержателей,коих на ветке под 95% случился гипертонический кризис,ну зачем так шутить?
24 это недостижимая мечта,25 в самый раз,могу математические расчёты подтянуть,вчера на вокзале у меня брали соцопрос,кроме банального "за кого будете голосовать",были и вопросы связанные с МВФ,так вот моё обоснование такое, дама интервьюер поведала,что пенсии всем перед выборами поднимут на 10%,вот и я, как не пенсионер хочу получить тоже 10% покращення,28 минус 10%,выходит 25.2,даёшь ко второму туру!!! :lol:


Главное, губозакатчики всем, кто ждет 25, выдать заранее. А то ходить будет неудобно, ноги за губу будут цепляться :)
27 - еще куда ни шло. Это в феврале. Ниже - под вопросом.

А что 25 это фантастический курс? Всего навсего 7-8% ревала от текущих значений.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:27

  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47

На разі є проблеми з гривнею 27,38-27,45
SAndriy1
 
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