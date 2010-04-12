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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:43
Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите
Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:49
Mazay256 написав:
Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите
Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )
Зато они будут счастливы, что их зарплата в долларах/евро стала больше
И поэтому на эту валюту можно за границей купить больше
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:50
Mazay256 написав:
Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите
Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )
чтобы купить по 25 а слить по 29, по моему очевидно...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:52
Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:55
кАароче,мои пальчики устали убеждать за 24
каждый идёт -своим путём.
НО, гаранту надо задуматься,хотя -уже поздновато
НО, я в его способности верю
НЕ ПОДВЕДИ!!!!!!!
Востаннє редагувалось сірий
в Пон 04 лют, 2019 13:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:56
Mazay256 написав:
Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите
Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )
Говорю же, "зубажіння" наше усьо..!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:12
Libo
люди работают и ищут информацию, а не твоё тупое балабольство.
хватит захлямлять ветки в рабочее время, прапор.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:14
Та чого аж 24? Курс по бігмаку, тоді до нас потягнуться гастарбайтери із З.Європи, створять додану вартість, за яку віддамо борги.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:26
Искатель написав: somilitark написав: UA написав:
Как думаете, к выборам доллар на 24 подгонят?
Жирная провокация,у некоторых баксодержателей,коих на ветке под 95% случился гипертонический кризис,ну зачем так шутить?
24 это недостижимая мечта,25 в самый раз,могу математические расчёты подтянуть,вчера на вокзале у меня брали соцопрос,кроме банального "за кого будете голосовать",были и вопросы связанные с МВФ,так вот моё обоснование такое, дама интервьюер поведала,что пенсии всем перед выборами поднимут на 10%,вот и я, как не пенсионер хочу получить тоже 10% покращення,28 минус 10%,выходит 25.2,даёшь ко второму туру!!!
Главное, губозакатчики всем, кто ждет 25, выдать заранее. А то ходить будет неудобно, ноги за губу будут цепляться
27 - еще куда ни шло. Это в феврале. Ниже - под вопросом.
А что 25 это фантастический курс? Всего навсего 7-8% ревала от текущих значений.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:27
SAndriy1 написав:
Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47
На разі є проблеми з гривнею 27,38-27,45
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