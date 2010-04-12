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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 484485486487

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:32

  SAndriy1 написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47

На разі є проблеми з гривнею 27,38-27,45

Видел составы с удобрениями, я так понимаю трактористы тоже решили не затягивать и начали приводить свою технику в порядок,самое интересное начнётся,когда они выедут на поля,всё в порядке: падаем(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:36

  somilitark написав:
  SAndriy1 написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47

На разі є проблеми з гривнею 27,38-27,45

Видел составы с удобрениями, я так понимаю трактористы тоже решили не затягивать и начали приводить свою технику в порядок,самое интересное начнётся,когда они выедут на поля,всё в порядке: падаем(с).

В этом году инвестиции в аграрку утопят страну в валюте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:41

НБУ 1 февраля выдал двум банкам 4,5 млрд на 14 дней под 18%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:44

  somilitark написав:
  SAndriy1 написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47

На разі є проблеми з гривнею 27,38-27,45

Видел составы с удобрениями, я так понимаю трактористы тоже решили не затягивать и начали приводить свою технику в порядок,самое интересное начнётся,когда они выедут на поля,всё в порядке: падаем(с).


они уже давно оплатили удобрения на весну, и более 3/4 предоплат уже сконвертированы и заплачены за импорт
по некоторым позициям сейчас предоплата за 40-50 дней собирается, есть очередь
Vitalych-new
 
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