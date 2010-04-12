Видел составы с удобрениями, я так понимаю трактористы тоже решили не затягивать и начали приводить свою технику в порядок,самое интересное начнётся,когда они выедут на поля,всё в порядке: падаем(с).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:32
Видел составы с удобрениями, я так понимаю трактористы тоже решили не затягивать и начали приводить свою технику в порядок,самое интересное начнётся,когда они выедут на поля,всё в порядке: падаем(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:36
В этом году инвестиции в аграрку утопят страну в валюте.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:41
НБУ 1 февраля выдал двум банкам 4,5 млрд на 14 дней под 18%
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:44
они уже давно оплатили удобрения на весну, и более 3/4 предоплат уже сконвертированы и заплачены за импорт
по некоторым позициям сейчас предоплата за 40-50 дней собирается, есть очередь
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