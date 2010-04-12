Додано: Пон 04 лют, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 17,03 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,70 коп., оказавшись на уровне 27,4237 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 14,93 коп., составил 27,4302 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.06 Киева на цифру 27,47/27,49 UAH/USD. Спустя 37 минут, по состоянию на 10.43, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,45/27,48 UAH/USD.

Участникам межбанковского валютного рынка стало очевидно, что нерезиденты, обычно появляющиеся на рынке в самом дебюте торгов, нынче не станут приобретать валюту для репатриации своих дивидендов. Это катализировало «медвежий» тренд безналичного «американца», успевшего по состоянию на 11.02 упасть до 27,40/27,43 UAH/USD. Вскоре стало известно о дополнительном «медвежьем» факторе: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к понедельнику упали с уровня 50 868,8 млн. грн. к отметке 43 850,5 млн. грн. Гривни не хватало, и участники торгов продавали СКВ ради нацвалюты, возобновив снижение СКВ с 11.43 Киева после паузы стабильности и уронив доллар к 27,38/27,41 UAH/USD. Полдень пара доллар-гривня на межбанке встретила курсом 27,36/27,39 UAH/USD и, как оказалось, это было минимальное значение безналичного доллара за 04 февраля.

Вскоре пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, прекратив снижение, а с 13.00 начался неспешный рост «американца». Вначале к 27,37/27,39, а спустя час, к 27,385/27,405 UAH/USD.

Полагаю, на рынке все-таки появились «нетерпеливые» нерезиденты, которые не смогли устоять против демпинговых цен СКВ.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,385/27,405 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 04 февраля.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4237 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,96% с 27,6883 UAH/USD до 27,4237 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 04 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.07 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, как известно, начало месяца сопряжено с сезоном репатриации дивидендов. Полагаю, «иностранцы» не стали аккумулировать гривню в пятницу, готовясь к появлению на межбанке 04-го, а предпочли разместиться на три ночи выходных. Кроме того, как показало развитие событий на торгах «зеленым» безналом в понедельник, в отложенном «варягами» выходе на рынок был и курсовой резон – СКВ в понедельник заметно упала в цене, давая шанс закупиться 05-го по более низким ценам.



Во—вторых, доллар вниз толкало обострение нехватки гривни, на которое указывала динамика коррсчетов НБУ.



В-третьих, мы не исключаем, что стартовали трансферы СКВ из-за рубежа на завершающий этап предвыборной гонки, создавая избыточную долларовую ликвидность.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 февраля немного приподнялись, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке присутствовала «предвыборная» валюта, которая конвертировалась в гривню.



Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня остался «медвежьим», и это способствовало росту ликвидности сделок.



В-третьих, из-за падения курса безналичного «американца» ниже долларовых цен наличного рынка, мы не исключаем переток более дешевого на моменте безналичного «американца» на оставшийся в приподнятом состоянии наличный рынок. Не исключено, что благодаря стартовавшим покупкам СКВ на межбанке именно с этой целью, там произошел разворот курса доллара вверх.





Дата: 04 февраля 2019 г. на 16.01



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