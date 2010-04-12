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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 485486487488>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 162
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
51%
82
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:41

НБУ 1 февраля выдал двум банкам 4,5 млрд на 14 дней под 18%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:44

  somilitark написав:
  SAndriy1 написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 27,40-27,47

На разі є проблеми з гривнею 27,38-27,45

Видел составы с удобрениями, я так понимаю трактористы тоже решили не затягивать и начали приводить свою технику в порядок,самое интересное начнётся,когда они выедут на поля,всё в порядке: падаем(с).


они уже давно оплатили удобрения на весну, и более 3/4 предоплат уже сконвертированы и заплачены за импорт
по некоторым позициям сейчас предоплата за 40-50 дней собирается, есть очередь
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:14

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:


Вот это у тебя подгорает. Только не по адресу. Я не раз писал, в том числе на этой ветке, что Вона - вариант еще хуже ПАПы, и при отсутствии другого набора кандидатов во 2-м туре, буду голосовать за последнего.

А тема газа резонансна в силу своего масштаба (20% ВВП) и наличия монополиста, злоупотребляющего рыночной властью. И слушать тут не надо никого из политиков. Достаточно открыть аудированную отчетность, и все увидеть! С цифрами (подтверждение которым я даю каждый раз, когда говорю по сабжу) ты не поспоришь - украинский газ продают с рентабельностью 300%+. Это медицинский факт!

Что касается примеров других компаний - одно дело, когда сверхприбыль собирает инновационная компания в рамках свободной рыночной конкуренции (например, как Apple, забирающая 80% всей прибыли рынка смартфонов за счет уникального среди 30 других производителей продукта). И совсем другое, когда это делает природный монополист, эксплуатирующий недра!


2018 рік став для Групи Нафтогаз роком наступних результатів:
• Понад 136 млрд грн сплатили податків та дивідендів до державного бюджету. Компанія залишається найбільшим джерелом доходів держави.
• 16,7 млрд грн – прибуток групи за 9 міс. 2018 року.
• 1,12 млрд грн рентних платежів спрямували до місцевих бюджетів. Рента в місцеві бюджети - це ремонт шкіл, садочків, доріг.
• 28,5 млрд куб. м газу Нафтогаз закупив для забезпечення газом українських споживачів.
• 15,5 млрд куб. м газу – видобуло Укргазвидобування, це рекордний показник за останні 25 років.
• 1,1 тис операцій з інтенсифікації видобутку – провело Укргазвидобування та видобуло 1,1 млрд кубометрів газу завдяки цим операціям.
• Понад 7 млрд грн економії на закупівлях через ProZorro
• 87 млрд куб.м газу протранспортував Укртрансгаз українською ГТС.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:22

А где ПЕРЕС? Скромняга, выходи! Лавровый венок будем надевать, за ТВОИ прогнозы :)
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:36

  Danik написав:Левобережная 27,41/27,50

27.38/27.47
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:44

  fler написав:
  Mazay256 написав:

Не 25,а 24электорат чем будет брать, "МОВОЮ І ВІРОЮ" -не смешите :mrgreen:


Электорат не совсем идиоты, зачем им 25, если в ценах останется заложен 29? )

Зато они будут счастливы, что их зарплата в долларах/евро стала больше :D
И поэтому на эту валюту можно за границей купить больше 8)

Насколько я сталкивался с людьми, живущими на обычную (не в 3 тысяч. Долл.), они свою зарплату в валюту обычно не пересчитывают, а просто смотрят хватает ли им на еду и коммуналку и остаётся ли ещё на что-то. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:45

  сірий написав:А где ПЕРЕС? Скромняга, выходи! Лавровый венок будем надевать, за ТВОИ прогнозы :)

Медальку человеку уже надо выдать. Не первый раз "нострадамусит"... :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:56

  zzzzzz написав:НБУ 1 февраля выдал двум банкам 4,5 млрд на 14 дней под 18%

В тот же день банки погасили 5 млрд. рефинанса, выданные 2 недели назад. Кроме того, 2 млрд. были погашены в четверг.
Как и в случае с двухнедельными депосертификатами, сумма текущего рефинанса равна общей сумме тендерных кредитов.
Общая сумма сокращается и не выглядит пугающей. Есть еще около 10 млрд длинного рефинанса (рефинанс бонкротам не считаю), эта сумма за последний год тоже сократилась.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 04 лют, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 17,03 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,70 коп., оказавшись на уровне 27,4237 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 14,93 коп., составил 27,4302 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.06 Киева на цифру 27,47/27,49 UAH/USD. Спустя 37 минут, по состоянию на 10.43, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,45/27,48 UAH/USD.
Участникам межбанковского валютного рынка стало очевидно, что нерезиденты, обычно появляющиеся на рынке в самом дебюте торгов, нынче не станут приобретать валюту для репатриации своих дивидендов. Это катализировало «медвежий» тренд безналичного «американца», успевшего по состоянию на 11.02 упасть до 27,40/27,43 UAH/USD. Вскоре стало известно о дополнительном «медвежьем» факторе: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к понедельнику упали с уровня 50 868,8 млн. грн. к отметке 43 850,5 млн. грн. Гривни не хватало, и участники торгов продавали СКВ ради нацвалюты, возобновив снижение СКВ с 11.43 Киева после паузы стабильности и уронив доллар к 27,38/27,41 UAH/USD. Полдень пара доллар-гривня на межбанке встретила курсом 27,36/27,39 UAH/USD и, как оказалось, это было минимальное значение безналичного доллара за 04 февраля.
Вскоре пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, прекратив снижение, а с 13.00 начался неспешный рост «американца». Вначале к 27,37/27,39, а спустя час, к 27,385/27,405 UAH/USD.
Полагаю, на рынке все-таки появились «нетерпеливые» нерезиденты, которые не смогли устоять против демпинговых цен СКВ.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 27,385/27,405 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 04 февраля.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4237 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,96% с 27,6883 UAH/USD до 27,4237 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 04 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.07 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 04 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанковском валютном рынке отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, как известно, начало месяца сопряжено с сезоном репатриации дивидендов. Полагаю, «иностранцы» не стали аккумулировать гривню в пятницу, готовясь к появлению на межбанке 04-го, а предпочли разместиться на три ночи выходных. Кроме того, как показало развитие событий на торгах «зеленым» безналом в понедельник, в отложенном «варягами» выходе на рынок был и курсовой резон – СКВ в понедельник заметно упала в цене, давая шанс закупиться 05-го по более низким ценам.

Во—вторых, доллар вниз толкало обострение нехватки гривни, на которое указывала динамика коррсчетов НБУ.

В-третьих, мы не исключаем, что стартовали трансферы СКВ из-за рубежа на завершающий этап предвыборной гонки, создавая избыточную долларовую ликвидность.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 февраля немного приподнялись, имея для этого следующие основания.

Во-первых, на рынке присутствовала «предвыборная» валюта, которая конвертировалась в гривню.

Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня остался «медвежьим», и это способствовало росту ликвидности сделок.

В-третьих, из-за падения курса безналичного «американца» ниже долларовых цен наличного рынка, мы не исключаем переток более дешевого на моменте безналичного «американца» на оставшийся в приподнятом состоянии наличный рынок. Не исключено, что благодаря стартовавшим покупкам СКВ на межбанке именно с этой целью, там произошел разворот курса доллара вверх.


Дата: 04 февраля 2019 г. на 16.01

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,41/27,45 UAH/USD (с утра - 27,53/27,57 UAH/USD, к полудню - 27,46/27,53 UAH/USD)
€ – 31,40/31,51 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,58 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,54 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)

US
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Вообще то я первый о походе вниз и "голове-плечи" заявил еще 2 месяца назад.

Ловите:
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