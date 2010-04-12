somilitark написав:

Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило

усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.

и на рынке не нашлось покупателей

А вот и главные вкусности,которые курс помогут кинуть на 25:А теперь малята я растолкую свою мысль,все помнят курс 27.4 в конце декабря? А как он получился? Минфин сливал валюту для выполнения бюджета,в какой-то момент НБУ перестал выкупать эти шальные 300 с лишним лямов у.е.,курс рухнул вниз.А знаете,что такое 17.6 ярда гривен,это вторая и большая часть от кредита под гарантии ВБ,который будет направлен в бюджет,только денюжки не в гривнах,а в валюте и эту валюту надо будет перевести в нормальные деньги!))А теперь догадайтесь,что будет с курсом,когда опять Минфин захочет раздобыть гривен,он обвалится,тем более на носу операция булава,не удивляйтесь резким поворотам,а пока деньги поступят на счета,в ДОЛЛАРАХ,драйверок классный,спусковой крючок есть,осталось дождаться команды и сделать спуск лавины в нужное время