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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:20
"По состоянию на 21 января Украина исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в Европейский Союз меда, виноградного и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу"
За январь 2019 года бизнесу было возмещено 19,7 млрд грн НДС
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:40
Там ещё в этой "тёплой" компании Космонавт должен быть. Эксперты отправились всей командой, так сказать, в глубокое подполье на матрасное положение.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:58
Херсон 27,32-27,43
27,4_27,5 обменка
И пару банков куда можно было отдать по 27,40 при мне люди скидывали 2-3 к гривна была
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:15
somilitark написав:somilitark
А вот и главные вкусности,которые курс помогут кинуть на 25:
Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин
В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило
усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.
А теперь малята я растолкую свою мысль,все помнят курс 27.4 в конце декабря? А как он получился? Минфин сливал валюту для выполнения бюджета,в какой-то момент НБУ перестал выкупать эти шальные 300 с лишним лямов у.е. и на рынке не нашлось покупателей
,курс рухнул вниз.
А знаете,что такое 17.6 ярда гривен,это вторая и большая часть от кредита под гарантии ВБ,который будет направлен в бюджет,только денюжки не в гривнах,а в валюте и эту валюту надо будет перевести в нормальные деньги!))
А теперь догадайтесь,что будет с курсом,когда опять Минфин захочет раздобыть гривен,он обвалится,тем более на носу операция булава,не удивляйтесь резким поворотам,а пока деньги поступят на счета,в ДОЛЛАРАХ,драйверок классный,спусковой крючок есть,осталось дождаться команды и сделать спуск лавины в нужное время
Ага, а уже 27 и 28 декабря на рынке не хватало продавцов. Вова, не будет Минфин продавать эти 600 млн долларов.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:17
Доходи державного бюджету за підсумками першого місяця поточного року становили 54,49 мільярда гривень, що на 6,56 мільярда менше планового показника.
Про це свідчать дані на Єдиному державному порталі відкритих даних.
Фінансові результати січня 2019 року виявилися на 0,7 млрд грн нижчі доходів за січень 2018 року.
Загальний фонд держбюджету за минулий місяць був профінансований на 44,25 млрд грн, що на 18,9% (або 10,33 млрд грн) менше плану.
У порівнянні з минулим роком зниження доходів загального фонду становило 10,9%, або 5,4 млрд грн.
Згідно з даними, податкові надходження за перший місяць цього року перевищили показники січня 2018 року на 13,2% і становили 39,62 млрд грн. У той же час відшкодування ПДВ виросло порівняно з січнем минулого року відразу на 64,2%, або на 7,7 млрд грн - до рекордних 19,71 млрд грн.
В результаті сальдо податкових надходжень становило 19,91 млрд грн, що на 13,4% гірше показника січня 2018 року і на 27,8% - плану.
Крім того митні надходження за перший місяць цього року також впали на 10,4% до показника першого місяця минулого року, становивши 22,52 млрд грн, або 88,2% від плану.
В цілому січневий план по ДФС був недовиконаний на 20,1%, а до січня минулого року спад становив 11,8%.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:29
Так к концу недели будет 26**,или нет?
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сірий
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37
4x4 написав: somilitark написав:somilitark
А вот и главные вкусности,которые курс помогут кинуть на 25:
Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин
В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило
усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.
А теперь малята я растолкую свою мысль,все помнят курс 27.4 в конце декабря? А как он получился? Минфин сливал валюту для выполнения бюджета,в какой-то момент НБУ перестал выкупать эти шальные 300 с лишним лямов у.е. и на рынке не нашлось покупателей
,курс рухнул вниз.
А знаете,что такое 17.6 ярда гривен,это вторая и большая часть от кредита под гарантии ВБ,который будет направлен в бюджет,только денюжки не в гривнах,а в валюте и эту валюту надо будет перевести в нормальные деньги!))
А теперь догадайтесь,что будет с курсом,когда опять Минфин захочет раздобыть гривен,он обвалится,тем более на носу операция булава,не удивляйтесь резким поворотам,а пока деньги поступят на счета,в ДОЛЛАРАХ,драйверок классный,спусковой крючок есть,осталось дождаться команды и сделать спуск лавины в нужное время
Ага, а уже 27 и 28 декабря на рынке не хватало продавцов. Вова, не будет Минфин продавать эти 600 млн долларов.
Может и не будет,хотя выполнение бюджета за январь говорит о том,что будут вынуждены.
Как всегда дождутся тракторов в полях,когда будут одни продавцы и сезонный перекос в сторону продаванов и выкатят свой предновогодний или вернее предвыборный сюрприз,что будет с курсом,пакраща
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:46
сірий написав:
А где ПЕРЕС? Скромняга, выходи!
сірий написав:
Так к концу недели будет 26**,или нет?
мороза или плюса? фаренгейта или цельсия
плотность спирта 26** не наше)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:03
сірий написав:
Так к концу недели будет 26**,или нет?
Нет.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:06
сірий написав:
Так к концу недели будет 26**,или нет?
26.2 к концу следующей.
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