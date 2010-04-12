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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 486487488489

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 163
1. меньше 27
17%
27
2. 27 - 28.50
50%
82
3. 28.50 - 30
20%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:19

  asti написав:
  сірий написав:Так к концу недели будет 26**,или нет?
Нет.

Это жестоко,но наверное справедливо,хотя на миняйле жесть какая-то,12 заявок куплю(20% по объёмам) и 37 продам(соответственно 80%).
Люди ждали зимнего пика и таки дождались его,слава оленям :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:26

Re: Валютный рынок в контексте

на миняйле истерика частями 800$ продают. Зображення
людям лень в банк на 3 коп дешевле отнести
Зображення
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:36

Re: Валютный рынок в контексте

Половина местных обывателей, при сливе двух человек, которые это озвучили, в районе 28,1-28,25 говорили зачем, это дёшево, а оказалось в яблочко, на тот момент. Для опоздавших, локально сливать по 27,4-27,5 кидать на краткосрочное грн депо (недельное с лонгацией) и ждать дно, возможно к тому моменту отобьете до уровня 27,7.
Ни на что не претендую, субъективное мнение, спасибо.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:46

Re: Валютный рынок в контексте

А какие дальше смотрятся перспективы курса на ближайшие недели?
tsalb
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:49

  portoz написав:Половина местных обывателей, при сливе двух человек, которые это озвучили, в районе 28,1-28,25 говорили зачем, это дёшево, а оказалось в яблочко, на тот момент. Для опоздавших, локально сливать по 27,4-27,5 кидать на краткосрочное грн депо (недельное с лонгацией) и ждать дно, возможно к тому моменту отобьете до уровня 27,7.
Ни на что не претендую, субъективное мнение, спасибо.



Я начал сливать с 28,23 , из-за страха слил не большую долю. Средняя вышла 27,93, но такая низкая средняя вышла отчасти из-за позднего окончания одно депозита
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:52

  vitaliian написав:на миняйле истерика частями 800$ продают. Зображення
людям лень в банк на 3 коп дешевле отнести
Зображення

В банках часто при таком курсовом движняке или пошлют,со словами гривна в пол одиннадцатого закончилась,либо предложат депозит на три месяца или полгода оформить :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:23

zzzzzz
Я начал сливать с 28,23 , из-за страха слил не большую долю. Средняя вышла 27,93, но такая низкая средняя вышла отчасти из-за позднего окончания одно депозита

Ну почему низкая, это на 1% ниже начальной, всё нормально.Светофор Фунтика помнишь :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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