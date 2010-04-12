Это жестоко,но наверное справедливо,хотя на миняйле жесть какая-то,12 заявок куплю(20% по объёмам) и 37 продам(соответственно 80%).
Люди ждали зимнего пика и таки дождались его,слава оленям
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:19
Это жестоко,но наверное справедливо,хотя на миняйле жесть какая-то,12 заявок куплю(20% по объёмам) и 37 продам(соответственно 80%).
Люди ждали зимнего пика и таки дождались его,слава оленям
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:26
Re: Валютный рынок в контексте
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:36
Re: Валютный рынок в контексте
Половина местных обывателей, при сливе двух человек, которые это озвучили, в районе 28,1-28,25 говорили зачем, это дёшево, а оказалось в яблочко, на тот момент. Для опоздавших, локально сливать по 27,4-27,5 кидать на краткосрочное грн депо (недельное с лонгацией) и ждать дно, возможно к тому моменту отобьете до уровня 27,7.
Ни на что не претендую, субъективное мнение, спасибо.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:46
Re: Валютный рынок в контексте
А какие дальше смотрятся перспективы курса на ближайшие недели?
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:49
Я начал сливать с 28,23 , из-за страха слил не большую долю. Средняя вышла 27,93, но такая низкая средняя вышла отчасти из-за позднего окончания одно депозита
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:52
В банках часто при таком курсовом движняке или пошлют,со словами гривна в пол одиннадцатого закончилась,либо предложат депозит на три месяца или полгода оформить
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:23
zzzzzz
Я начал сливать с 28,23 , из-за страха слил не большую долю. Средняя вышла 27,93, но такая низкая средняя вышла отчасти из-за позднего окончания одно депозита
Ну почему низкая, это на 1% ниже начальной, всё нормально.Светофор Фунтика помнишь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:28
Добурились (((((
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:36
Re: Валютный рынок в контексте
Всех софорумчан с наступившим Новым годом, китайским! По лунному календарю.Всем удачи , здоровья , денег .....
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:42
Да, очень зря.
Зря что не слил больше по 28.25 когда была возможность.
Потом лил уже по 28, но уже без былого азарта.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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