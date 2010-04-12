Додано: Пон 04 лют, 2019 20:37

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 17,03 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,70 коп., оказавшись на уровне 27,4237 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 14,93 коп., составил 27,4302 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 04 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,485/27,515 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.06 Киева на цифру 27,47/27,49 UAH/USD. Спустя 37 минут, по состоянию на 10.43, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,45/27,48 UAH/USD.

Участникам межбанковского валютного рынка стало очевидно, что нерезиденты, обычно появляющиеся на рынке в самом дебюте торгов, нынче не станут приобретать валюту для репатриации своих дивидендов. Это катализировало «медвежий» тренд безналичного «американца», успевшего по состоянию на 11.02 упасть до 27,40/27,43 UAH/USD. Вскоре стало известно о дополнительном «медвежьем» факторе: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к понедельнику упали с уровня 50 868,8 млн. грн. к отметке 43 850,5 млн. грн. Гривни не хватало, и участники торгов продавали СКВ ради нацвалюты, возобновив снижение СКВ с 11.43 Киева после паузы стабильности и уронив доллар к 27,38/27,41 UAH/USD. Полдень пара доллар-гривня на межбанке встретила курсом 27,36/27,39 UAH/USD и, как оказалось, это было минимальное значение безналичного доллара за 04 февраля.



Вскоре пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, прекратив снижение, а с 13.00 начался неспешный рост «американца». Вначале к 27,37/27,39, а спустя час, к 27,385/27,405 UAH/USD.



Полагаю, на рынке все-таки появились «нетерпеливые» нерезиденты, которые не смогли устоять против демпинговых цен СКВ. Кроме того, скупал «лишнюю» СКВ и регулятор, пополнив свои резервы суммой до $20,0 млн.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,385/27,405 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 04 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4237 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,96% с 27,6883 UAH/USD до 27,4237 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 04 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.07 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, как известно, начало месяца сопряжено с сезоном репатриации дивидендов. Полагаю, «иностранцы» не стали аккумулировать гривню в пятницу, готовясь к появлению на межбанке 04-го, а предпочли разместиться на три ночи выходных. Кроме того, как показало развитие событий на торгах «зеленым» безналом в понедельник, в отложенном «варягами» выходе на рынок был и курсовой резон – СКВ в понедельник заметно упала в цене, давая шанс закупиться 05-го по более низким ценам.



Во—вторых, доллар вниз толкало обострение нехватки гривни, на которое указывала динамика коррсчетов НБУ.



В-третьих, мы не исключаем, что стартовали трансферы СКВ из-за рубежа на завершающий этап предвыборной гонки, создавая избыточную долларовую ликвидность.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 04 февраля немного приподнялись, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке присутствовала «предвыборная» валюта, которая конвертировалась в гривню.



Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня остался «медвежьим», и это способствовало росту ликвидности сделок.



В-третьих, из-за падения курса безналичного «американца» ниже долларовых цен наличного рынка, мы не исключаем переток более дешевого на моменте безналичного «американца» на оставшийся в приподнятом состоянии наличный рынок. Не исключено, что благодаря стартовавшим покупкам СКВ на межбанке именно с этой целью, там произошел разворот курса доллара вверх.



Рынок наличных, достаточно бодро ронявший доллар в первой половине сессии вослед на «зелеными медведями» межбанка, после обеда начал потихоньку замораживать коррекцию. всерьез опасаясь очевидной неопределенности вторничной сессии, на которой профильные гуру в один голос твердят о раннем «набеге» «варягов», высоковероятно наметившим покупку доллара под репатриацию дивидендов, способную развернуть тренд безналичной пары доллар-гривня наверх. С другой стороны нерезиденты могут оказаться в ситуации буриданова осла, пытаясь определиться между гривневыми ОВГЗ со вкусной доходностью, размещение которых коварный Минфин назначил на вторник, и «старым надежным» долларом, который пришло время репатриировать на родину.



Эти грядущие события стали главной причиной послеобеденной терминации коррекции наличной пары доллар-гривня в некоторых системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Одесса) и даже случившиеся отскоки котировок, как это наблюдалось на рынке Днепра.



Рынки остальных городов (Харьков, Запорожье, Крыжополь) сохранили нисходящую тенденцию наличного доллара до самого финиша сессии.



За исключением рынка Запорожья, где в течение понедельника наблюдалось жесткое доминирование розничного клиентского «приноса», представители иных населенных пунктов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж, которое, подчеркнем, отнюдь не исключало внутридневной «медвежьей» тенденции «американца» и евро.



Из-за понедельника с его синдромом, а также определенного беспокойства «о судьбах» вторничной сессии валютного межбанка, общий уровень ликвидности рынков всех системных центров валютообменного бизнеса немного понизился. Снижение произошло вопреки вышеупомянутому «медвежьему» тренду. Мы уверены, что часть клиентов наличного рынка свернула на время свои проекты из-за высокой курсовой динамики.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп., офера стали ниже на 5,0-12,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились на 6,0-13,0 коп. (лидировал в снижении рынок Днепра), позиция «предложение понизилась на 11,0-13,0 коп.



В контексте объективности «прогноза» наличного рынка на ближайшую сессию валютного межбанка, полагаю, следует проявить определенную осторожность, примеряя послеобеденный характер торгов наличной парой доллар-гривня на вторничную сессию валютного межбанка. Прежде всего, по причине разделившихся «мнений» наличного рынка, часть из которых после обеда заморозила коррекцию и даже продемонстрировала курсовые отскоки, сопровождаясь упорным следованием наличной пары доллар-гривня вниз на протяжении всей сессии на рынках других городов.



Кроме того, значительное «искажение» в спокойное течение вторничной сессии по безналичной паре доллар-гривня внес Минфин, соблазняя нерезидентов гривневыми ОВГЗ.



Так что, полагаю, партия 05-го на межбанке предстоит интересная. Причем, не исключено, определенную остроту этого «блюда» может привнести регулятор, разместив свои депозитные сертификаты накануне на приличную сумму в нацвалюте.



Степеней свободы у безналичной пары доллар-гривня 05 февраля предостаточно, но мы при этом разнообразии вариантов не исключаем банального «боковика» и относительной курсовой стабильности.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 04 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 04 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,37-40/27,45-47 UAH/USD, евро – 31,35/31,55 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,417 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне нисходящего тренда безналичного доллара.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,40/27,50 UAH/USD, евро – 31,38/31,57 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», замедлили снижение, перейдя в «размытое» состояние. До завершения торгов на рынке Днепра наблюдался даже незначительный курсовой отскок – клиенты тревожились, ожидая роста на межбанке во вторник.



При этом откат наличной пары евро-гривня продолжался.



Активность клиентского «приноса» пошла на убыль на фоне появления более активных покупок. Это стало основной причиной замедление после беда нисходящего тренда наличного «американца».



Эти покупки обеспечили рынок итоговым балансом спроса и предложения.



Его удалось сберечь до самого завершения сессии. Это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», незначительно понизив показатели предыдущей сессии.



В течение 04 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 5,0-10,0 коп., офера потеряли 6,0-9,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0-13,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,37-40/27,45-47 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 04-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре динамично снижались, реагируя на доминирование клиентского «приноса», спровоцированного обвальной коррекцией безналичной пары на межбанке. Кроме того, «неформалы» опта Днепра старались сыграть на опережение рынка, стремясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



В результате этого к 12.07 Киева на «неформальном» наличном оптовом рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,40/27,50 UAH/USD, евро – 31,38/31,57 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, оптовики успевали за рынком.



На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры опта успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», замедлили снижение, перейдя в «размытое» состояние. До завершения торгов на рынке Днепра наблюдался даже незначительный курсовой отскок – клиенты тревожились, ожидая роста на межбанке во вторник.



При этом откат наличной пары евро-гривня продолжался.



Активность клиентского «приноса» пошла на убыль на фоне появления более активных покупок. Это стало основной причиной замедление после беда нисходящего тренда наличного «американца».



Эти покупки обеспечили рынок итоговым балансом спроса и предложения.



Его удалось сберечь до самого завершения сессии. Это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», лишь незначительно понизили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 04 февраля биды оптового наличного доллара понизились на 5,0-10,0 коп., офера стали ниже на 6,0-9,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 01 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0-13,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 февраля уровнями 31,35/31,55 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника снижение бидов на 10,0-12,0 коп. на фоне потери оферов на 5,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., позиция «предложение» просела на 10,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 04-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение понедельника обвальной коррекции настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 04-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1443 к $1,1428 потеряв в течение этого промежутка времени очень скромные 15 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, уронив в течение понедельник обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на внутридневное снижение пары доллар-гривня мирового рынка forex. При этом было учтено изрядное падение наличной пары доллар-гривня на протяжении понедельника.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1460, пара евро-доллар не покидала эту цифру до 05.00, инициировав «ползучее» снижение, которое сумело уронить ее около 06.35 Киева в диапазон $1,1440-1,1445, который пара не покидала в течение трех часов.



Как водится, стартовавшая европейская сессия форекса «возбудила» пару евро-доллар, инициировавшую размашистые разнополярные колебания. При этом пара не покидала ставший более широким диапазон $1,1440-1,1442 до 16.10 Киева,

С этого часа евро начал снижение, обосновавшись около 17.00 в рамках валютного коридора $1,1426-1,1436, который не покидал до 20.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары доллар-иена по состоянию на 13.25 Киева вырос с уровня ¥109,42 до ¥109,90. Дилеры отмечают, что поддержку курсу оказывает пятничный рост рыночной доходности американских гособлигаций. Также отмечается, что уровень ¥110,00 является сильным уровнем сопротивления.



Курс пары австралийский доллар-доллар США упал на 35 пунктов до отметки $0,7217. Давление на курс австралийского доллара оказали данные, свидетельствующие о значительном спаде деловой активности в сфере строительства, а также о снижении уровня инфляции в стране.



Пара евро-доллар к указанному часу опустилась с уровня $1,1456 до цифры $1,1446.



Цена на золото понизилась с уровня $1318,80 до $1310,20 за унцию. Вследствие того, что в Китае всю эту неделю финансовый рынок будет закрыт, спрос на драгоценные металлы снизился. Стоимость унции серебра упала на двадцать центов до отметки $15,68.



Представитель консервативной партии Великобритании Риз-Могг заявил 04-, что выход Великобритании из ЕС без договора является «рациональным решением», ключевым фактором является наличие работоспособного правительства.



Канцлер Германии Меркель заявила, что не желает вновь начинать с Великобританией переговоры по договору о Brexit.



Доллар США активно поднимается к большинству мировых валют в ходе торгов в понедельник, тогда как курс японской иены снижается на фоне падения спроса на защитные активы.



Евро к 15.15 Киева опустился до $1,1443 с $1,1456 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро вырос до ¥125,74 по сравнению со ¥125,44 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара повысился до ¥109,88 со ¥109,50 в прошлую пятницу.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,21%.



Инвесторы реагируют на заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что глава Федрезерва США Джером Пауэлл готов дождаться устойчивого повышения зарплат и потребительских цен, прежде чем продолжить увеличение стоимости кредитования.



В понедельник состоится выступление главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер.



Дополнительную поддержку доллару оказывает оптимизм по поводу торговых переговоров США и Китая. Как сообщила в воскресенье South China Morning Post, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться во Вьетнаме 27 и 28 февраля.



Тем временем курс фунта снизился на 0,1% к евро и на 0,2% к доллару на слабых статданных.



Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров закупок (PMI) в строительной отрасли Великобритании в январе упал до минимальных с марта прошлого года 50,6 пункта с декабрьских 52,8 пункта. Инвесторы ожидали лишь незначительного снижения показателя, до 52,5 пункта.



Итак, в понедельник торги в Азии завершились снижением по евро. В начале европейской сессии покупатели частично отыграли потери, но на момент написания обзора цена снова торгуется в «красной зоне».



Пара евро-доллар после 17.00 Киева консолидируется выше поддержки на уровне $1,1430. Технически продавцам ничего не мешает переместить цену в зону $1,1400-1,1410. От падения ключевую валютную пару сдерживают основные кросс-курсы с евро, в которых европейская валюта пользуется спросом. На американской сессии в центре внимания трейдеров будут данные по производственным заказам и выступление представителя ФРС США Лоретты Местер.



Штаты начинают публиковать отчеты, публикация которых была отменена ранее из-за шатдауна.



Судя по прогнозам, ожидается рост производственных заказов за ноябрь на 0,3% против -2,1% в октябре. Скорее всего, участники рынка проигнорируют отчет, поскольку декабрьское и январское заседания ФРС США прошли, а сейчас идет февраль 2019 года и данные устарели.



Тем не менее, поступающие экономические данные из США пока были довольно хорошими. В частности, опубликованный в прошлую пятницу отчет по рынку труда оказался лучше ожиданий, несмотря на связанные с погодными условиями факторы и временную приостановку работы правительства. Определенные препятствия для рынка акций создают опасения инвесторов относительно снижения темпов роста корпоративных прибылей в США (особенно в нефтегазовом и технологическом секторах) и снижение показателей рентабельности. Хотя стоит отметить, что этот январь стал самым лучшим первым месяцем года за период с 1987 г.



Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM за январь вырос с 54,3 до 56,6, показав значительное увеличение количества новых заказов наряду со снижением индекса цен до 49,6 с 54,9 (что свидетельствует о снижении цен на сырье – впервые почти за три года). По данным ISM, значение январского индекса соответствует темпам роста реального ВВП в годовом выражении на уровне 4%.

На этом фоне произошедшее смягчение позиции ФРС определенно благоприятно для рынков, хотя поступающие макроэкономические данные, вероятно, дают повод некоторым наблюдателям допускать возможность очередного повышения ставки (впрочем, значение 12-месячной ставки LIBOR сейчас ниже 3,00%).



Для FOMC аргументом в пользу повышения могло бы стать ускорение инфляции, но признаков этого пока не видно. На наш взгляд, FOMC пока останется в роли наблюдателя.

Смягчение позиции регулятора снижает риск рецессии в США в текущем году, учитывая, что реальная ставка по федеральным фондам сейчас лишь немногим выше нуля. История гласит: рецессии в США за последние 50 лет никогда не происходили на фоне таких низких реальных процентных ставок.



Доллар пока относительно устойчив, а курс пары евро-доллар с начала октября держится в сравнительно узком диапазоне между $1,1200 и $1,1600.



В более отдаленной перспективе давление на доллар могут оказать такие факторы, как рост дефицита бюджета США, приближающегося к отметке в $1,0 триллион, и продолжающееся увеличение федерального долга.



Возможно, инвесторов должно больше беспокоить замедление роста экономики в еврозоне. Неопределенные экономические перспективы сдерживают рост европейских рынков акций. Еврокомиссия на текущей неделе представит свои обновленные экономические прогнозы, которые едва ли будут исполнены оптимизма.



Значительное снижение темпов роста уже показывает Германия, крупнейшая в регионе экономика-кредитор и один из ведущих мировых экспортеров.



Опубликованные на прошлой неделе данные о размере ВВП Италии указывают на то, что экономика страны находится в состоянии технической рецессии, которая, скорее всего, еще больше укрепит стремление коалиционного правительства противостоять давлению в бюджетной сфере со стороны Брюсселя. Наибольшая доля итальянских кредитных обязательств приходится на французские банки, в то время как банковская система самой Италии контролирует значительный объем локального суверенного долга.



ЕЦБ, похоже, пока не готов признать риск потенциальной рецессии, однако рано или поздно наверняка будет вынужден возобновить программу количественного смягчения и до конца 2019 года сохранять отрицательные процентные ставки.



Заметим, что для экономик стран еврозоны негативные последствия «Brexit без сделки», вероятность которого участники рынка оценивают в 10%, могут оказаться более серьезными, чем для экономики самой Великобритании, объем экспорта в которую из стран валютного союза больше, чем в обратном направлении.

Хотя в силу своих торговых связей с ЕС избежать замедления британской экономике будет сложно, пока что она демонстрирует гораздо большую устойчивость, чем предполагали многие про-европейски настроенные комментаторы.



К слову, решение Nissan вывести из Великобритании часть своего производства в большей степени связано с недавней торговой сделкой между ЕС и Японией, условия которой делают для Nissan более выгодным вернуть производственные мощности в Японию с целью последующего беспошлинного экспорта готовых автомобилей в Европу.

Меж тем, как ожидают участники рынка, на завершающемся в этот четверг заседании Банк Англии оставит процентную ставку без изменений, несмотря на то, что, согласно последней макроэкономической статистике, занятость в стране находится на рекордно высоком уровне, а темпы роста реальных зарплат достигли 10-летнего максимума.



В отсутствие игроков из Азии, большинство рынков которой на этой неделе находится на праздничных каникулах, ситуация на глобальных финансовых рынках в ближайшие дни, скорее всего, будет стабильной. Федрезерв, заявивший о гибком подходе к определению курса монетарной политики, старается избегать шагов, способных спровоцировать масштабные продажи на рынке и, как следствие, вызвать ухудшение финансовых условий. Положительное разрешение торгового спора между США и Китаем к концу этого месяца поддержало бы фондовые рынки, позволив завершить квартал на позитивной ноте.



Эпицентром волатильности, по всей видимости, будет еврозона с ее нестабильной ситуацией в политической и экономической сферах.



23 мая пройдут выборы в Европарламент, по итогам которой евроскептики, скорее всего, укрепят свои позиции. В этих условиях ЕЦБ стоило бы последовать примеру ФРС, взяв на вооружение тот же гибкий подход к монетарной политике. Однако, представляется, нерешительность Евроцентробанка в комплекте с Brexit и рецидива рецессии в Италии, которую тамошние популисты могут, образно говоря, «довести до ручки», не сулят ничего хорошего евро.

Поэтому, полагаю, в отличие от предыдущих недель, когда драйвером «отношений» в паре евро-доллар был «американец», нынче валюта США уступила «руль» единой евровалюте с известными «последствиями» для последней.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 04-го уровнями 31,35/31,55 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника снижение бидов на 10,0-12,0 коп. на фоне отката оферов этой СКВ на 5,0-8,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение понедельника 20 пунктов по спросу и упал на 10 пунктов по предложению.



Торги рублем 04 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра выросли на 20 пунктов, офера стали ниже на 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 15,0 коп. спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.



Понедельничный обвал курса безналичного доллара был «организован» отсутствием системных покупателей СКВ (нерезиденты, высоковероятно появятся на рынке 05 февраля), а также дефицит гривневого инструмента (об этом дала понять отрицательная динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ).



Кроме того, приличная не по понедельничному ликвидность торгов «зеленым» безналом дает основание предположить о начале поступления в Украину «предвыборных» долларов, которые вводят из офшоров и прочих зарубежных мест претенденты на президентское кресло. Есть вероятность, что эту СКВ «под выборы» завели в страну раньше, начав конвертацию лишь в дебюте февраля. Логика в столь раннем начале этого проекта отсутствует, думается, могли бы потерпеть хотя бы до вторника и появления на рынке «варягов».



Впрочем, судя по всему, большинство претендентов с логикой «не дружат», как и их электорат. Хотя, как показала сессия 04-го, могут оказывать влияние на рынок



Во вторник существует шанс у безналичного «американца» заметно замедлить свой нисходящий тренд стараниями покупок СКВ нерезидентами и появления на рынке регулятора.



Кроме того, мы не исключаем смены направления «миграции» СКВ, цена которой на межбанке стала ниже, чем на наличном рынке. Более дешевый безналичный доллар профильные департаменты коммбанков станут отправлять на наличный рынок, формируя на межбанке толику дополнительного спроса и зачиная, как минимум, вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.



Наконец, нелишне отметить, что значительное «искажение» в спокойное течение вторничной сессии по безналичной паре доллар-гривня внес наш Минфин, соблазняя нерезидентов гривневыми ОВГЗ, размещение которых намечено на вторник.



Так что, полагаю, партия 05-го на межбанке предстоит интересная. Причем, не исключено, определенную остроту этого «блюда» может привнести регулятор, разместив свои депозитные сертификаты накануне на приличную сумму в нацвалюте.



Степеней свободы у безналичной пары доллар-гривня 05 февраля предостаточно, но мы при этом разнообразии вариантов не исключаем банального «боковика» и относительной курсовой стабильности.



US