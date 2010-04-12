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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 488489490491 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.3 5 165 1. меньше 27 18% 29 2. 27 - 28.50 50% 82 3. 28.50 - 30 19% 32 4. 30-35 7% 12 5. больше 35 6% 10 Всього голосів : 165 Додано: Пон 04 лют, 2019 21:46

… с точки зрения ТА поставлен под вопрос бычий тренд, … см. месячный график, …исторически выше 28.25 не было закрытия ни одного месяца, кто сливался выше, тот большой молодец, … не имеем перехая января 2018 и теста линий сопротивления, закрытие января 2019 ниже уровня поддержки 27.7, … ожидание гривнепатриотов 26.5-26.7 – это тест восходящей трендовой (салатовой), … без перехая и в случае пробоя восходящей трендовой будет пробой паттерна “восходящий канал”, но станет актуальным уровень 25.9, только удачный тест которого медведями может быть подтверждением разворота тренда



… на дневном графике видно, что сегодня закрылись районе MA200, предыдущие годы все тесты ниже этого мувинга – это медвежатник и поиск весенне-летнего дна, … кстати, пересечение МА50 и МА200 в народе именуется “крестом смерти”, многие трейдеры в таких случая обрекают позицию на падение, как видно на графике USD/UAH медвежатник как раз тянется с оного пересечения



… итого => на моменте разговоры о юге уместны. Качелист без понимания тренда – определенно лось… с точки зрения ТА поставлен под вопрос бычий тренд, … см. месячный график, …исторически выше 28.25 не было закрытия ни одного месяца, кто сливался выше, тот большой молодец, … не имеем перехая января 2018 и теста линий сопротивления, закрытие января 2019 ниже уровня поддержки 27.7, … ожидание гривнепатриотов 26.5-26.7 – это тест восходящей трендовой (салатовой), … без перехая и в случае пробоя восходящей трендовой будет пробой паттерна “восходящий канал”, но станет актуальным уровень 25.9, только удачный тест которого медведями может быть подтверждением разворота тренда… на дневном графике видно, что сегодня закрылись районе MA200, предыдущие годы все тесты ниже этого мувинга – это медвежатник и поиск весенне-летнего дна, … кстати, пересечение МА50 и МА200 в народе именуется “крестом смерти”, многие трейдеры в таких случая обрекают позицию на падение, как видно на графике USD/UAH медвежатник как раз тянется с оного пересечения… итого => на моменте разговоры о юге уместны. Life is bull trap Endeavour

Повідомлень: 71 З нами з: 11.06.15 Подякував: 6 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 21:59 оффтоп ihorkyiv написав: Den написав: холява написав: Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....

Вот, "аляк" , озвучил свое видение .

Прошу предъявить Ваши аргументы .

Буду очень признателен ... Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....Вот, "аляк" , озвучил свое видение .Прошу предъявить Ваши аргументы .Буду очень признателен ... Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести.. Будущее будет очень радостное...... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..

Не тіште себе ілюзіями. Цього не станеться, принаймні до того часу, поки існують такі як ви і ще 80% форумчан, а також - не менше 50% населення України - москвоязичні. Без образ, бо це правда. Країна, яка послуговується мовою окупанта-агресора-вбивці, є і залишатиметься колоніальним утворенням, бо "чия мова, того і влада", "якою мовою послуговується людина, де б вона не жила, до того народу вона й належить". Мова у 21-му столітті - визначальний чинник етнічності особи. Москвоязична людина з українським прізвищем є московитом, і ніяк інакше. Кремлівські нацисти це добре розуміють, тому й впроваджували століттями і здійснюють це понині в усіх усюдах, куди дотягнуться. Згадайте: "Россія там, гдє звучит русскій язик. І ми будєм защіщать русскіх вєздє і всємі возможнимі способамі". Нагадайте, яка країна-носій "руссква язиГа", стала успішною і демократичною ?? Чим географічно і політично країна ближча до Московії, тим глибше вона занурена в анус в усіх аспектах суспільного життя. Україна - яскравий приклад. Чи опинилася б Польща на нинішньому рівні розвитку, якби до 1918 року повністю не відмовилася від російського язиГа. Адже Варшава і усі великі міста Польщі були вщент зросійщені, майже як сьогоденні українські. Питання, звісно, риторичне. Тож, констатую, поки що не відірвемося ми від Роіссі, приречені бути підкацапчиками. Більше того, існує велика небезпека юридичної реставрації колоніального режиму - прихід до влади у законний спосіб чергового кучми-януковича. Не може існувати незалежна Україна-Русь і бути москвоязичною. І не називайте язиГ "русскім", бо він до Русі не має жодного стосунку. А на стінах храму Софії Київської від 11-го століття і до нині збереглися написи-графіті справжньою РУСЬКОЮ мовою: "Бозе помози рабу твоєму Ігнатові а ПРЪЗЪВИЩЬ моє Саєтат", "а ворогов трясцею оточи", "Володимир", "Мати не хотячи дитичя біжя гет…", "О горе тобі Андрониче…" та сотні інших. То якою мовою їх написано у 11-му, 12-13-му століттях ??? І чия мова є справді РУСЬКОЮ ?? А Орда вперто робить свою чорну справу, оббріхуючи історію, виколисуючи свій далеко не обмежений контингент на теренах України у вигляді "русскоязичних граждан", які, на жаль, і не пручаються. Писав Шевченко: "Німець каже: "- Ви - моголи !! - Моголи, моголи...". Нічого не змінилося. Навіть на 5-й рік війни !!! То про яку відірваність від Московської орди і розвиток України ви торочите ?? Україна врешті-решт постане, але ще стече дуже багато крові і мине багато часу. Усі народи через це проходили, і ми - не виняток.



Перепрошую у модераторів за нетематичний допис. Не тіште себе ілюзіями. Цього не станеться, принаймні до того часу, поки існують такі як ви і ще 80% форумчан, а також - не менше 50% населення України - москвоязичні. Без образ, бо це правда. Країна, яка послуговується мовою окупанта-агресора-вбивці, є і залишатиметься колоніальним утворенням, бо "чия мова, того і влада", "якою мовою послуговується людина, де б вона не жила, до того народу вона й належить".Кремлівські нацисти це добре розуміють, тому й впроваджували століттями і здійснюють це понині в усіх усюдах, куди дотягнуться. Згадайте: "Россія там, гдє звучит русскій язик. І ми будєм защіщать русскіх вєздє і всємі возможнимі способамі". Нагадайте, яка країна-носій "руссква язиГа", стала успішною і демократичною ?? Чим географічно і політично країна ближча до Московії, тим глибше вона занурена в анус в усіх аспектах суспільного життя. Україна - яскравий приклад. Чи опинилася б Польща на нинішньому рівні розвитку, якби до 1918 року повністю не відмовилася від російського язиГа. Адже Варшава і усі великі міста Польщі були вщент зросійщені, майже як сьогоденні українські. Питання, звісно, риторичне. Тож, констатую, поки що не відірвемося ми від Роіссі, приречені бути підкацапчиками. Більше того, існує велика небезпека юридичної реставрації колоніального режиму - прихід до влади у законний спосіб чергового кучми-януковича. Не може існувати незалежна Україна-Русь і бути москвоязичною. І не називайте язиГ "русскім", бо він до Русі не має жодного стосунку. А на стінах храму Софії Київської від 11-го століття і до нині збереглися написи-графіті справжньою РУСЬКОЮ мовою: "Бозе помози рабу твоєму Ігнатові а ПРЪЗЪВИЩЬ моє Саєтат", "а ворогов трясцею оточи", "Володимир", "Мати не хотячи дитичя біжя гет…", "О горе тобі Андрониче…" та сотні інших. То якою мовою їх написано у 11-му, 12-13-му століттях ??? І чия мова є справді РУСЬКОЮ ?? А Орда вперто робить свою чорну справу, оббріхуючи історію, виколисуючи свій далеко не обмежений контингент на теренах України у вигляді "русскоязичних граждан", які, на жаль, і не пручаються. Писав Шевченко: "Німець каже: "- Ви - моголи !! - Моголи, моголи...". Нічого не змінилося. Навіть на 5-й рік війни !!! То про яку відірваність від Московської орди і розвиток України ви торочите ?? Україна врешті-решт постане, але ще стече дуже багато крові і мине багато часу. Усі народи через це проходили, і ми - не виняток.Перепрошую у модераторів за нетематичний допис.



Просто эпично, что тут скажешь.

В 21 столетии и дальше используемый в речи язык не говорит и не будет говорить ни о чем. Лишь бы мозги, навыки и таланты были бы.

Чего только не придумают...

И после этого будут рассказывать о том, что намеренно не разогревают языковой вопрос, хотя проблемы нет абсолютно.

П.С. Если что, то могу спокойно использовать как украинский, так и русский язык...

Извиняюсь. Просто не смог пройти мимо. Просто эпично, что тут скажешь.В 21 столетии и дальше используемый в речи язык не говорит и не будет говорить ни о чем. Лишь бы мозги, навыки и таланты были бы.Чего только не придумают...И после этого будут рассказывать о том, что намеренно не разогревают языковой вопрос, хотя проблемы нет абсолютно.П.С. Если что, то могу спокойно использовать как украинский, так и русский язык...Извиняюсь. Просто не смог пройти мимо. Alex2007

Повідомлень: 1208 З нами з: 11.10.16 Подякував: 580 раз. Подякували: 425 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 488489490491 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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