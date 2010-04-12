холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины .... Вот, "аляк" , озвучил свое видение . Прошу предъявить Ваши аргументы . Буду очень признателен ...
Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..
Не тіште себе ілюзіями. Цього не станеться, принаймні до того часу, поки існують такі як ви і ще 80% форумчан, а також - не менше 50% населення України - москвоязичні. Без образ, бо це правда. Країна, яка послуговується мовою окупанта-агресора-вбивці, є і залишатиметься колоніальним утворенням, бо "чия мова, того і влада", "якою мовою послуговується людина, де б вона не жила, до того народу вона й належить". Мова у 21-му столітті - визначальний чинник етнічності особи. Москвоязична людина з українським прізвищем є московитом, і ніяк інакше. Кремлівські нацисти це добре розуміють, тому й впроваджували століттями і здійснюють це понині в усіх усюдах, куди дотягнуться. Згадайте: "Россія там, гдє звучит русскій язик. І ми будєм защіщать русскіх вєздє і всємі возможнимі способамі". Нагадайте, яка країна-носій "руссква язиГа", стала успішною і демократичною ?? Чим географічно і політично країна ближча до Московії, тим глибше вона занурена в анус в усіх аспектах суспільного життя. Україна - яскравий приклад. Чи опинилася б Польща на нинішньому рівні розвитку, якби до 1918 року повністю не відмовилася від російського язиГа. Адже Варшава і усі великі міста Польщі були вщент зросійщені, майже як сьогоденні українські. Питання, звісно, риторичне. Тож, констатую, поки що не відірвемося ми від Роіссі, приречені бути підкацапчиками. Більше того, існує велика небезпека юридичної реставрації колоніального режиму - прихід до влади у законний спосіб чергового кучми-януковича. Не може існувати незалежна Україна-Русь і бути москвоязичною. І не називайте язиГ "русскім", бо він до Русі не має жодного стосунку. А на стінах храму Софії Київської від 11-го століття і до нині збереглися написи-графіті справжньою РУСЬКОЮ мовою: "Бозе помози рабу твоєму Ігнатові а ПРЪЗЪВИЩЬ моє Саєтат", "а ворогов трясцею оточи", "Володимир", "Мати не хотячи дитичя біжя гет…", "О горе тобі Андрониче…" та сотні інших. То якою мовою їх написано у 11-му, 12-13-му століттях ??? І чия мова є справді РУСЬКОЮ ?? А Орда вперто робить свою чорну справу, оббріхуючи історію, виколисуючи свій далеко не обмежений контингент на теренах України у вигляді "русскоязичних граждан", які, на жаль, і не пручаються. Писав Шевченко: "Німець каже: "- Ви - моголи !! - Моголи, моголи...". Нічого не змінилося. Навіть на 5-й рік війни !!! То про яку відірваність від Московської орди і розвиток України ви торочите ?? Україна врешті-решт постане, але ще стече дуже багато крові і мине багато часу. Усі народи через це проходили, і ми - не виняток.
Перепрошую у модераторів за нетематичний допис.
Просто эпично, что тут скажешь. В 21 столетии и дальше используемый в речи язык не говорит и не будет говорить ни о чем. Лишь бы мозги, навыки и таланты были бы. Чего только не придумают... И после этого будут рассказывать о том, что намеренно не разогревают языковой вопрос, хотя проблемы нет абсолютно. П.С. Если что, то могу спокойно использовать как украинский, так и русский язык... Извиняюсь. Просто не смог пройти мимо.
Endeavour Слушай, лось, т е не имеет значения кто победит на выборах, даст ли мвф ещё транши, нарастят ли ещё пирамиду овгз, какая цена будет нашего экспорта...Главное чтобы трендовые пересекались и пробивались. Я тебе уже писал, чтобы не тупил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вот еще одна причина укрепляжа в январе , 553,8 млн куб. м это примерно это 156 млн.долларов по цене контракта .
Украина в январе 2019 года сократила импорт природного газа в 3,2 раза (на 553,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 247,7 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии в январе-2019 поступило 122,7 млн куб. м газа (-79,4% к январю-2018), Венгрии – 84,9 млн куб. м (-14,9%), Польши – 40,2 млн куб. м (-61,8%).
При этом по сравнению с январем 2017 года (1 млрд 453,1 млн куб. м) импорт газа в минувшем месяце упал в 5,9 раза.
бизнес уже стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования, понимая, что сезонные колебания могут ему навредить. И с прошлого года мы видим, что сезонность стала исчезать. Яков Смолий.24 января 2019г.
portoz написав:Половина местных обывателей, при сливе двух человек, которые это озвучили, в районе 28,1-28,25 говорили зачем, это дёшево, а оказалось в яблочко, на тот момент. Для опоздавших, локально сливать по 27,4-27,5 кидать на краткосрочное грн депо (недельное с лонгацией) и ждать дно, возможно к тому моменту отобьете до уровня 27,7. Ни на что не претендую, субъективное мнение, спасибо.
Я начал сливать с 28,23 , из-за страха слил не большую долю. Средняя вышла 27,93, но такая низкая средняя вышла отчасти из-за позднего окончания одно депозита
У меня вообще средняя провалилась до 27,83, так что я официально признаю, что я алень), хотя начал сливаться чуть выше вас)
zzzzzz Если мне не изменяет память, то вы начали сливаться еще в сентябре в районе 28,4, я этот дело по объективным причинам пропустил, и начал слив только когда пошли кораблики по 28,45 сумел сдать в нашей провинции(более менее серьезные объемы выше 28,5 у нас не принимали). В силу неправильной оценки ситуации почти год назад, пришлось сливаться в основном объеме во второй половине января, в том числе участвовать в 4-х аукционах Минфина, первый из которых провалился) Но повторюсь, по факту текущих событий признаю себя аленем) Надеюсь дальше исправиться)
starsn написав:zzzzzz Если мне не изменяет память, то вы начали сливаться еще в сентябре в районе 28,4, я этот дело по объективным причинам пропустил, и начал слив только когда пошли кораблики по 28,45 сумел сдать в нашей провинции(более менее серьезные объемы выше 28,5 у нас не принимали). В силу неправильной оценки ситуации почти год назад, пришлось сливаться в основном объеме во второй половине января, в том числе участвовать в 4-х аукционах Минфина, первый из которых провалился) Но повторюсь, по факту текущих событий признаю себя аленем) Надеюсь дальше исправиться)
Нет, я докупал по 28,35 в сентябре еще В ноябре и декабре я ничего не продавал.