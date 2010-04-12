ihorkyiv написав:

Den написав: холява написав: Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....

Вот, "аляк" , озвучил свое видение .

Прошу предъявить Ваши аргументы .

Буду очень признателен ... Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....Вот, "аляк" , озвучил свое видение .Прошу предъявить Ваши аргументы .Буду очень признателен ... Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести.. Будущее будет очень радостное...... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..

Мова у 21-му столітті - визначальний чинник етнічності особи. Москвоязична людина з українським прізвищем є московитом, і ніяк інакше.

Не тіште себе ілюзіями. Цього не станеться, принаймні до того часу, поки існують такі як ви і ще 80% форумчан, а також - не менше 50% населення України - москвоязичні. Без образ, бо це правда. Країна, яка послуговується мовою окупанта-агресора-вбивці, є і залишатиметься колоніальним утворенням, бо "чия мова, того і влада", "якою мовою послуговується людина, де б вона не жила, до того народу вона й належить".Кремлівські нацисти це добре розуміють, тому й впроваджували століттями і здійснюють це понині в усіх усюдах, куди дотягнуться. Згадайте: "Россія там, гдє звучит русскій язик. І ми будєм защіщать русскіх вєздє і всємі возможнимі способамі". Нагадайте, яка країна-носій "руссква язиГа", стала успішною і демократичною ?? Чим географічно і політично країна ближча до Московії, тим глибше вона занурена в анус в усіх аспектах суспільного життя. Україна - яскравий приклад. Чи опинилася б Польща на нинішньому рівні розвитку, якби до 1918 року повністю не відмовилася від російського язиГа. Адже Варшава і усі великі міста Польщі були вщент зросійщені, майже як сьогоденні українські. Питання, звісно, риторичне. Тож, констатую, поки що не відірвемося ми від Роіссі, приречені бути підкацапчиками. Більше того, існує велика небезпека юридичної реставрації колоніального режиму - прихід до влади у законний спосіб чергового кучми-януковича. Не може існувати незалежна Україна-Русь і бути москвоязичною. І не називайте язиГ "русскім", бо він до Русі не має жодного стосунку. А на стінах храму Софії Київської від 11-го століття і до нині збереглися написи-графіті справжньою РУСЬКОЮ мовою: "Бозе помози рабу твоєму Ігнатові а ПРЪЗЪВИЩЬ моє Саєтат", "а ворогов трясцею оточи", "Володимир", "Мати не хотячи дитичя біжя гет…", "О горе тобі Андрониче…" та сотні інших. То якою мовою їх написано у 11-му, 12-13-му століттях ??? І чия мова є справді РУСЬКОЮ ?? А Орда вперто робить свою чорну справу, оббріхуючи історію, виколисуючи свій далеко не обмежений контингент на теренах України у вигляді "русскоязичних граждан", які, на жаль, і не пручаються. Писав Шевченко: "Німець каже: "- Ви - моголи !! - Моголи, моголи...". Нічого не змінилося. Навіть на 5-й рік війни !!! То про яку відірваність від Московської орди і розвиток України ви торочите ?? Україна врешті-решт постане, але ще стече дуже багато крові і мине багато часу. Усі народи через це проходили, і ми - не виняток.Перепрошую у модераторів за нетематичний допис.