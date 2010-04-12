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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 489490491492

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 165
1. меньше 27
18%
29
2. 27 - 28.50
50%
82
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 01:34

  Alex2007 написав:В 21 столетии и дальше используемый в речи язык не говорит и не будет говорить ни о чем. Лишь бы мозги, навыки и таланты были бы.
Чего только не придумают... :shock:
И после этого будут рассказывать о том, что намеренно не разогревают языковой вопрос, хотя проблемы нет абсолютно.
П.С. Если что, то могу спокойно использовать как украинский, так и русский язык...
Извиняюсь. Просто не смог пройти мимо.


Мы прекрасно понимаем, почему ботофабрика вдруг начала так круто заострять языковый вопрос.
Смотрим на лозунги, кто там у нас самый мовный?
Смотрим на не очень мовных соперников. Видимо они реально близко и опасны для мовных.
Вот и огонь из всех стволов по мове и не мовным!
По мове у них преимущество. По коррупции, реформам, судам, честности и порядочности у них успехов нет. Поэтому об этом тишина.
Пусть доложат своим политологам, тактика не канает. Так, Игорёша? Пипл их штучки-дрючки расхавал.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 489490491492
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