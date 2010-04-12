Alex2007 написав:В 21 столетии и дальше используемый в речи язык не говорит и не будет говорить ни о чем. Лишь бы мозги, навыки и таланты были бы.
Чего только не придумают...
И после этого будут рассказывать о том, что намеренно не разогревают языковой вопрос, хотя проблемы нет абсолютно.
П.С. Если что, то могу спокойно использовать как украинский, так и русский язык...
Извиняюсь. Просто не смог пройти мимо.
Мы прекрасно понимаем, почему ботофабрика вдруг начала так круто заострять языковый вопрос.
Смотрим на лозунги, кто там у нас самый мовный?
Смотрим на не очень мовных соперников. Видимо они реально близко и опасны для мовных.
Вот и огонь из всех стволов по мове и не мовным!
По мове у них преимущество. По коррупции, реформам, судам, честности и порядочности у них успехов нет. Поэтому об этом тишина.
Пусть доложат своим политологам, тактика не канает. Так, Игорёша? Пипл их штучки-дрючки расхавал.