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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 03:27
Libo написав:
По коррупции, реформам, судам, честности и порядочности у них успехов нет.
А у кого есть?
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 05 лют, 2019 08:07
На сегодня моя цифра 27.1
Играем в угадалку.
Кто больше, кто меньше?
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сірий
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:03
я сьогодні буду продавати кругленьку суму. Тому мені потрібно вверх!!!!
27.5 було би супер ))))*Відправлено з Чату
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Senkiv
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:05
Прикупил доллара по 27,35. Минимум не ловлю. Но значительная уверенность на форуме в дальнейшем укреплении гривны, намекает мне на близость разворота
Макар Пасенюк - фінасист мафії
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Волк
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:09
Волк написав:
Прикупил доллара по 27,35. Минимум не ловлю. Но значительная уверенность на форуме в дальнейшем укреплении гривны, намекает мне на близость разворота
А какая цель, в течении месяца отлить подороже ,или хранить в долгосроке ( 6-12 мес ) ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:14
Волк написав:
Прикупил доллара по 27,35
где же была такая продажа?
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edgar_po
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