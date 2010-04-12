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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 489490491492

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 165
1. меньше 27
18%
29
2. 27 - 28.50
50%
82
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 03:27

  Libo написав:По коррупции, реформам, судам, честности и порядочности у них успехов нет.


А у кого есть?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 08:07

На сегодня моя цифра 27.1
Играем в угадалку.
Кто больше, кто меньше? :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:03

я сьогодні буду продавати кругленьку суму. Тому мені потрібно вверх!!!!
27.5 було би супер ))))

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:05

Re: Валютный рынок в контексте

Прикупил доллара по 27,35. Минимум не ловлю. Но значительная уверенность на форуме в дальнейшем укреплении гривны, намекает мне на близость разворота
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:09

  Волк написав:Прикупил доллара по 27,35. Минимум не ловлю. Но значительная уверенность на форуме в дальнейшем укреплении гривны, намекает мне на близость разворота


А какая цель, в течении месяца отлить подороже ,или хранить в долгосроке ( 6-12 мес ) ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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