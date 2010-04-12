А у кого есть?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 03:27
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:03
я сьогодні буду продавати кругленьку суму. Тому мені потрібно вверх!!!!
27.5 було би супер ))))
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:05
Re: Валютный рынок в контексте
Прикупил доллара по 27,35. Минимум не ловлю. Но значительная уверенность на форуме в дальнейшем укреплении гривны, намекает мне на близость разворота
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:09
А какая цель, в течении месяца отлить подороже ,или хранить в долгосроке ( 6-12 мес ) ?
Живите своим умом!
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