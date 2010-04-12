Вітаю!
У Дніпрі на опті брати зелений по 27,35 вже не хочуть . Приблизно 27,33-27,43. Чекають на міжбанк, але більше виглядає все як подальше укріплення гривні!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:44
Re: Валютный рынок в контексте
Вітаю!
У Дніпрі на опті брати зелений по 27,35 вже не хочуть . Приблизно 27,33-27,43. Чекають на міжбанк, але більше виглядає все як подальше укріплення гривні!
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:50
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:53
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:56
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:02
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:05
Доброе утро, коллеги, привет, страна !
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя около 10.02 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,27/27,31 UAH/USD, словно намекая, что нерезидентам поначалу больше нравятся гривневые ОВГЗ, по которым нынче наш Минфин затеял аукцион.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 февраля с уровней: доллар – 27,15/27,45 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 04 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 20,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1438, просев к $1,1426 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1426 на открытии торгов в Европе.
Дата: 05 февраля 2019 г. на 09.40
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,35/27,45 UAH/USD
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB
US
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:11
Re: Валютный рынок в контексте
мб 27,229/27,249
чудеса на мб 27,20 / 27,22
Востаннє редагувалось edgar_po в Вів 05 лют, 2019 10:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:13
Re: Валютный рынок в контексте
Невже знов побачимо 26,10 у кінці березня ? ..
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:16
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