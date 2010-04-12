Додано: Вів 05 лют, 2019 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна !



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя около 10.02 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,27/27,31 UAH/USD, словно намекая, что нерезидентам поначалу больше нравятся гривневые ОВГЗ, по которым нынче наш Минфин затеял аукцион.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 февраля с уровней: доллар – 27,15/27,45 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Евро по сравнению с 04 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1438, просев к $1,1426 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1426 на открытии торгов в Европе.



Дата: 05 февраля 2019 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,35/27,45 UAH/USD

€ – 31,35/31,50 UAH/EUR

RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB



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