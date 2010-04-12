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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 491492493494495>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 165
1. меньше 27
18%
29
2. 27 - 28.50
50%
82
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:44

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
У Дніпрі на опті брати зелений по 27,35 вже не хочуть . Приблизно 27,33-27,43. Чекають на міжбанк, але більше виглядає все як подальше укріплення гривні!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:50

Re: Валютный рынок в контексте

  SAndriy1 написав:по 27,35 вже не хочуть

так пишуть, що вранці купляли по 27,35.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:53

Re: Валютный рынок в контексте

  SAndriy1 написав:Чекають на міжбанк

початок 27,25/27,27
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:53

Запорожье повы 27,30-27,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:56

  edgar_po написав:
  SAndriy1 написав:Чекають на міжбанк

початок 27,25/27,27

Вчора на готівці знизилися на 10 копійок - сьогодні з таким стартом можемо і побільше)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:02

Re: Валютный рынок в контексте

  edgar_po написав:початок 27,25/27,27

межбанк 27,235/27,25
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна !

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя около 10.02 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,27/27,31 UAH/USD, словно намекая, что нерезидентам поначалу больше нравятся гривневые ОВГЗ, по которым нынче наш Минфин затеял аукцион.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 февраля с уровней: доллар – 27,15/27,45 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Евро по сравнению с 04 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 20,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 20 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1438, просев к $1,1426 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1426 на открытии торгов в Европе.

Дата: 05 февраля 2019 г. на 09.40
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,35/27,45 UAH/USD
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:11

Re: Валютный рынок в контексте

мб 27,229/27,249

чудеса на мб 27,20 / 27,22
Востаннє редагувалось edgar_po в Вів 05 лют, 2019 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

Невже знов побачимо 26,10 у кінці березня ? ..
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:16

  edgar_po написав:
  SAndriy1 написав:Чекають на міжбанк

початок 27,25/27,27

Йоу-йой-йо.
Ии-и-и ха -А-а :mrgreen:
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