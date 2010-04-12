Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23

Привет из Днепра-2



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.



Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя день в безналичной паре доллар-гривня начался со снижения.



Около 10.17 на межбанке правили бал «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 27,22/27,25 UAH/USD. «На рынке работает стадный инстинкт», - констатировал наш консультант.



С учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они предпочли гривневые ОВГЗ.



Дата: 05 февраля 2019 г.



Рынок наличных Киева 10.13



Мелкий опт «неформал»



$ 27,20-25/27,30-35 UAH/USD

EUR 31,30/31,50 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



Дата: 05 февраля 2019 г. на 10.25

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,30/27,40 UAH/USD

€ 31,30/31,40 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 05 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 05 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.



US