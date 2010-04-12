RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 492493494495>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 165
1. меньше 27
18%
29
2. 27 - 28.50
50%
82
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20

Re: Валютный рынок в контексте

25/35 по обоим позиц.
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 30.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:21

Re: Валютный рынок в контексте

  maxprofit написав:Невже знов побачимо 26,10 у кінці березня

і 28,10 в кінці травня?
edgar_po
 
Повідомлень: 103
З нами з: 09.04.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.

Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя день в безналичной паре доллар-гривня начался со снижения.

Около 10.17 на межбанке правили бал «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 27,22/27,25 UAH/USD. «На рынке работает стадный инстинкт», - констатировал наш консультант.

С учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они предпочли гривневые ОВГЗ.

Дата: 05 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.13

Мелкий опт «неформал»

$ 27,20-25/27,30-35 UAH/USD
EUR 31,30/31,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

Дата: 05 февраля 2019 г. на 10.25
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,30/27,40 UAH/USD
€ 31,30/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).

На открытии торгов 05 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).

На старте торгов 05 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70566
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4540 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23

Re: Валютный рынок в контексте

во мб дає 27,19 / 27, 206. Мабуть пора зявитися регулятору або нерезидентам.
edgar_po
 
Повідомлень: 103
З нами з: 09.04.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23

  edgar_po написав:
  maxprofit написав:Невже знов побачимо 26,10 у кінці березня

і 28,10 в кінці травня?

Подгорает?)
Investor_33
 
Повідомлень: 644
З нами з: 16.05.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:29

Кор счета

01.02 50868,8
04.02 43850,5
05.02 46085,9


Результати валютних інтервенцій НБУ
28.01-01.02.2019 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 48.00
Продаж 0.00
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30797
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3034 раз.
Подякували: 5231 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Investor_33 написав:Подгорает?)

та ні. я в гривні.

хтось на мб зявився 27,195 / 27,221
edgar_po
 
Повідомлень: 103
З нами з: 09.04.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:32

  edgar_po написав:
  SAndriy1 написав:по 27,35 вже не хочуть

так пишуть, що вранці купляли по 27,35.

Може десь хтось і купував так зранку, але не в Дніпрі!
Зараз 27,28-27,38
SAndriy1
 
Повідомлень: 157
З нами з: 17.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33

  SAndriy1 написав:
  edgar_po написав:так пишуть, що вранці купляли по 27,35.

Може десь хтось і купував так зранку, але не в Дніпрі!
Зараз 27,28-27,38
а что белочки в днепре нет?
Купівля Продаж
27.20 27.30
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:35

  SAndriy1 написав:
  edgar_po написав:
  SAndriy1 написав:по 27,35 вже не хочуть

так пишуть, що вранці купляли по 27,35.

Може десь хтось і купував так зранку, але не в Дніпрі!
Зараз 27,28-27,38

південний наливає по 27,30
юнекс 27,31
edgar_po
 
Повідомлень: 103
З нами з: 09.04.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 492493494495>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, imlex, prilepskiy і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6536 1401553
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 08:42
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14259 1654976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 01:36
phantom_systems
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.